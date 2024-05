Do Nordeste ao Norte: Sueldo Soares traz show ‘Do Mangue ao Pitiú’ ao público de Belém

Norte e Nordeste se encontram em vários aspectos culturais ao longo da história das duas regiões. Hoje, 17, a partir das 20h, no Espaço Cultural Casa Apoena (bairro da Cidade Velha) o cantor e compositor Sueldo Soares, natural de Natal, e com uma vasta trajetória que constrói desde a década de 70, faz uma apresentação com os músicos do Lambada Social Club, que já vem se destacando no circuito musical da cidade há tempos. A proposta da apresentação promete fazer um intercâmbio musical regado a muito suingue e canções de diferentes fases e vertentes do trabalho do artista.

A ideia surgiu pela mente do percussionista do Lambada Social Club, Dinei Teixeira, que é natural de Natal, e está há pouco mais de um ano na capital paraense. “Durante esse tempo percebi muitos pontos que ligam Belém e Natal, principalmente, no que diz respeito à música. Quando descobri que meu amigo baterista Erickson Grillo ia estar em Belém, resolvemos convidar também Sueldo para somar com a gente, mostrar um pouco do que temos no Rio Grande do Norte e também apresentar o que a galera daqui tem de bom. As agendas deram certo e agora vamos fazer essa troca”, afirma Dinei.

Sueldo é figura respeitada não só pelos seus mais de trinta anos de carreira, mas por uma trajetória que agrega parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Jorge Ben Jor, Carlinhos Brown, Angela Ro Ro, Alceu Valença, entre tantos outros já consagrados, que proporcionou ao artista circular pelo mundo todo levando o talento de nossa música. Esta é a segunda vez que o artista visita a capital paraense. “Estive em Belém pela primeira vez em 1979 com um grupo de canto-coral que eu fazia parte, quando nos apresentamos no Theatro da Paz. Sempre tive muita vontade de retornar a Belém, pois me encanta a atmosfera dessa cidade”, elogia.

O cantor potiguar se destaca por apresentar uma musicalidade repleta de impressões de tempo e espaço, casando suingue com a suavidade. E, segundo o artista, é isso que o público vai poder apreciar nesse evento. “Minha expectativa é de que as pessoas possam conhecer um pouco da minha música e poesia. Pretendo aproveitar essa oportunidade para tentar criar vínculos e, assim , que a possibilidade de voltar outras vezes seja algo concreto”, conclui o músico.

Para o baterista do Lambada Social Club, Mariano Júnior, essa conexão é de grande importância pelos valores culturais de cada região. “Norte e Nordeste carregam uma dimensão gigante não apenas territorial, mas cultural em todos os seguimentos. Fazer essa ponte significa reconhecer e valorizar o que temos e mostrar ao resto do país o que somos e porque viemos”, afirma o músico.

Quem quiser apreciar e curtir todo esse caldeirão rítmico entre Norte e Nordeste deve comparecer no Espaço Cultural Casa Apoena, na próxima sexta-feira (17), a partir das 20h. Ingressos antecipados a 15 reais pelo Sympla e 25 reais na hora do evento.

Serviço:

Do Mangue ao Pitiú

Data: Sexta-feira, 17 de Maio

Onde: Casa Apoena (Rua São Boaventura, 171. Cidade Velha)

Ingressos - 15 reais pelo Sympla e 25 na hora do evento