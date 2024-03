Djavan traz sucessos e canções recentes do álbum ‘D' aos fãs paraenses

Após participações em festivais em 2022, Djavan voltou aos palcos em março de 2023 com uma longa série de shows. Homônima ao seu 25º álbum de estúdio, lançado em agosto deste ano, a turnê ‘D’ passou por mais de 50 cidades, incluindo Belém. Retomando a temporada em 2024, ele volta a capital paraense neste sábado, 02.

Djavan assina a produção e os arranjos do espetáculo, e mantém a ansiedade a cada nova fase do trabalho.”Me envolvo em todo o processo de uma maneira incrivelmente profunda. Aí a vontade de cair na estrada e subir no palco vai também se acentuando. Não vejo a hora”, afirma o cantor.

Além de faixas do último trabalho, a exemplo de ‘Num Mundo de Paz’ e ‘Iluminado’, o repertório de aproximadamente 20 canções contempla sucessos de todas as fases da discografia. Embora sempre renove a lista de clássicos de uma turnê para a outra, Djavan ressalta que “músicas como ‘Sina’ e ‘Flor de Lis’ têm lugar cativo em todos os shows, porque são canções que o povo ama”. Para ele, o maior desafio na concepção de um novo espetáculo é “desenhar um roteiro equilibrado e diverso”.“O mais difícil é construir um show que conecte o público do começo ao fim com a mesma energia e fluidez”, conta.

O artista reúne mais uma vez um time de músicos que o acompanhou em diferentes fases da trajetória, todos eles também com os nomes nos créditos de ‘D’, no qual experimentou com diferentes formações em cada faixa. No palco, a voz e violão de Djavan ganham a força de Marcelo Mariano (baixo e vocal), Felipe Alves (bateria), João Castilho (guitarra, violão e vocal), Paulo Calasans (piano, teclado e vocal), Renato Fonseca (teclado e vocal), Jessé Sadoc (trompete, flugelhorn e vocal) e Marcelo Martins (saxofone, flauta e vocal). Apesar de trazer uma banda semelhante à da turnê ‘Vidas pra Contar’ (2016), Djavan quer sempre “alcançar uma estética musical diferente dos shows anteriores”.

“A sonoridade depende mesmo é do repertório escolhido e da cara que vamos querer dar para cada música. Mesmo sendo uma formação parecida com a da penúltima turnê, sempre trabalhamos para fazer com que o espetáculo soe bem original e distinto dos outros”, explica ainda o compositor.

Para o conceito visual, o cantor traz a cenografia de Gringo Cardia, a iluminação de Césio Lima e Mari Pitta e o desenho de luz de Serginho Almeida, repetindo parcerias bem-sucedidas realizadas em shows anteriores. Marina Franco se junta ao time na direção de figurino, juntamente com o estilista convidado Lucas Leão.

O projeto concebido por Gringo Cardia celebra a diversidade do povo brasileiro, em dois diferentes formatos: um cenário físico, que acompanhará o cantor na maioria das apresentações, e outro com projeções no telão de led. O primeiro traz painéis criados pelos artistas Daiara Tukano, Heloisa Hariadne e Yermollay Caripoune, e o segundo exibe obras de um notável time de nove artistas – composto majoritariamente por negros e indígenas, muitos oriundos da periferia: Aislan Pankararu, Daiara Tukano, Heloisa Hariadne, João Farkas, Marcela Cantuária, Mulambo, Pedro Neves, Nação Kuikuros | Takumã e Yermollay Caripoune

Serviço:

Djavan Turnê D 2024

Data: 2 de março

Hora: 20h

Local: Hangar Centro de Convenções