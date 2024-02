Equipe atualiza estado de saúde de Djavan após entrada em hospital

A assessoria do cantor Djavan divulgou uma nota informando o estado de saúde do cantor, que deu entrada em um hospital, no Rio de Janeiro, na noite da última quarta-feira (21). Segundo o comunicado, o artista de 75 anos foi para a unidade de saúde para fazer check up.

“Está tudo ótimo. Ele foi fazer uma colonoscopia e outros exames de rotina”,diz o texto.

VEJA MAIS

Segundo o portal de notícias "Em Off", o cantor teria sentido um mal-estar estomacal e ido às pressas para a emergência. O veículo ainda contou que os médicos suspeitavam de um quadro de gastroenterite, mas sem gravidade.

No final de 2022, Djavan foi diagnosticado com Tremor Essencial, um distúrbio neurológico que afeta os movimentos. Embora esta condição seja comumente confundida com Parkinson, os dois quadros não estão relacionados.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)