O Liberal chevron right Cultura chevron right

Djamila Ribeiro faz rebranding pessoal; saiba o que é

O rebranding, como é chamado esse novo posicionamento, foi realizado pela FutureBrand

Estadão Conteúdo
fonte

Djamila Ribeiro (Foto: Reprodução / Instagram @djamilaribeiro1)

A escritora Djamila Ribeiro está de malas prontas para dar aulas no Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos. Para marcar esta nova fase da carreira, ela que também é filósofa e professora encomendou a uma agência de publicidade uma nova "marca".

O rebranding, como é chamado esse novo posicionamento, foi realizado pela FutureBrand e terá como figura central a relação de Djamila com o candomblé, religião que ela segue desde criança.

Em seu perfil no Instagram, Djamila comentou o novo momento e a sua nova marca pessoal. "A nova identidade visual, criada pela FutureBrand, nasce inspirada em Oxóssi, meu pai no candomblé, orixá da fartura, que aponta sua flecha para o futuro. O encontro do rebranding também foi uma forma de dizer até breve, iniciando o novo ciclo que se abre para minha ida para o MIT, nos Estados Unidos, onde começo a lecionar no programa Dr. Martin Luther King Jr.", explicou.

A agência buscou elementos, símbolos e cores de Oxóssi para compor essa nova imagem de Djamila. O primeiro resultado deste estudo foi um ensaio fotográfico com Ricardo Barcellos. Djamila já começou a publicar em suas redes sociais algumas fotos deste ensaio, que podem ser vistas aqui.

Nas imagens, ela aparece usando um vestido verde e segurando uma flecha adornada. Além de ser o orixá da fartura, como explicou Djamila no seu post, Oxóssi é também a divindade das florestas, daí a cor verde. Ele também é conhecido como o guerreiro de uma flecha só, daí o objeto que a escritora segura em suas mãos.

O que é rebranding?

Empresas e pessoas públicas acabam criando uma marca, uma forma como elas são conhecidas pelas populações onde atuam ou pelos seus públicos de interesse. Por exemplo, ao bater os olhos em uma letra M arqueada e na cor dourada, logo entendemos que ali se trata de Mc Donalds.

Estrategicamente, em algum momento da vida dessas empresas ou pessoas, é necessário rever esse ícone que as traduz. Aí pode ser feito um processo de rebranding, um novo posicionamento desta marca, ou a criação de um novo ícone.

Essa mudança envolve aspectos como valores, posicionamento, comunicação e imagem pública, buscando alinhar propósito, competências e atitudes para construir uma narrativa autêntica, consistente e positiva. No caso de um rebranding pessoal, essas mudanças visam gerar novas oportunidades profissionais e/ou fortalecer reputação.

É isso que Djamila quer com o seu rebranding, marcar esse novo momento profissional e se estabelecer como autoridade naquilo que ela atua. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

