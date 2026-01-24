Capa Jornal Amazônia
DJ Tom Máximo, do Carabao, celebra aniversário com grande baile no Hangar

Vai ser neste sábado (24), a partir das 22h, em uma festa com ritmos variados, em uma megaestrutura de som e iluminação

Eduardo Rocha
fonte

DJ Tom Máximo, da aparelhagem Carabao, comanda a festa no Hangar, em Belém, neste sábado (24) (Foto: Divulgação)

Em uma festa, a música é tudo. Não dá para imaginar uma festa sem música. E o elo nesse processo é o DJ. É ele quem capta a expectativa do público e a traduz em músicas, sequências de músicas, para que as pessoas tenham um clima sonoro especial para extravasar suas emoções. Agora, imagine essa playlist, essa animação, quando a festa é para celebrar o aniversário de um DJ com toda uma história de amor à música nas pistas. É vibração positiva pura. Por isso, Belém ganha neste sábado (24) a festa de aniversário do DJ Tom Máximo, da aparelhagem Carabao, o Máximo do Marajó, intitulada ‘O Mundo é Brega’, que vai tomar conta do Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia a partir das 22h. 

Ele próprio, Tom Máximo, dá um spoiler de como vai ser essa festa. “Será uma grande celebração, com estrutura de alto nível, gravação nacional e o clima que só a família Carabao sabe entregar”.

O evento vai reunir toda a turma do Carabao, ou seja, DJs, equipe, parceiros e principalmente o público que acompanha e fortalece esse projeto ao longo dos anos. “É um encontro da família Carabao com seus fãs”, destaca Tom. Ele acaba de completar 40 anos de idade no dia 14 deste mês. Na festa, Tom vai estar na companhia do filho DJ André Máximo, 20 anos, do Carabao. 

E o anfitrião tem razão mesmo. A festa “Aniversário do DJ Tom Máximo” vai ter como convidados Jurady, O Rei do Tecno Brega, DJ Dieguinho, DJ Naty Show e DJ Gil. E ainda vai ter a gravação nacional das equipes. A estrutura da festa contará com cerca de 400 toneladas de LED (placas de luz), um sistema amplo de som e outros itens para fazer o clima da plateia. A logomarca da aparelhagem referente aos búfalos do Marajó (Carabao é uma raça bubalina) e chapéus e outros elementos da indumentária típica do vaqueiro marajoara vão compor o cenário da festa. Tudo para marcar em alto estilo esse começo de temporada do Carabao em 2026.  Rainhas de clubes sociais do concurso Rainha das Rainhas 2026 vão conferir a festa, no Camarote da Cervejaria Caribeña. 

O Tom da festa

Tom Máximo destaca que serão duas aparelhagens, “com um repertório que passa pelo tecnobrega, brega marcante, saudade, hits atuais e os clássicos que fazem parte da história do Carabao”. “É uma noite pensada para agradar a todas as gerações”,  ressalta o DJ. Tom Máximo nasceu Antonildo Silva da Silva, natural de Belém do Pará.

Mas, todo mundo conhece mesmo é o Tom Máximo. Afinal, são 30 anos de trajetória como DJ, e sempre buscando, como ele próprio diz, evoluir nessa atividade, com sua identidade própria e a conexão verdadeira com o público.

Tom atua no Carabao há três anos. Ele é um dos fundadores dessa aparelhagem que conquistou o Pará.  “O Carabao é um projeto construído a várias mãos, com muito trabalho, visão e união. Faço parte dessa história desde o início, ajudando a consolidar o que o Carabao representa hoje”, ressalta esse artista das festas paraenses.

E com essa trajetória de sucesso,  Tom Máximo sabe muito bem o que é essencial para ser um bom DJ. “Ser um bom DJ vai além da técnica. É preciso sensibilidade, respeito ao público, estudo musical, humildade para aprender sempre e compromisso com o que se entrega no palco. DJ bom é aquele que faz o público sentir”, afirma.

E foi essa relação muito forte que propiciou o surgimento desse DJ, como ele mesmo explica. “O DJ Tom Máximo surgiu da paixão pela música, pela aparelhagem e pela vontade de fazer algo diferente, com identidade. Foi um processo de amadurecimento, aprendizado e muita estrada até se tornar o projeto que o público conhece hoje”.

Tom atribui o sucesso dessa caminhada no universo da música, da cultura paraense, à fé em Deus, ao trabalho sério, à união da equipe e ao carinho do público. “O Carabao não é só uma aparelhagem, é uma família, e isso faz toda a diferença”, finaliza o DJ.

E o público sabe muito bem como é essa diferença. Festa com o Carabao tem todo um clima da simpatia do paraense, ou seja, as pessoas comparecem ao local do agito com a intenção plena de se divertir. Isso significa se confraternizar com familiares, amigos, além dos encontros de namorados e casais em geral.

Mas, é claro que a festa não se resume a só isso. Tem como lado  muito especial a dança. Ao som das pedras e marcantes dessa aparelhagem, o público se solta na pista de dança, o que inclui, comumente, pessoas oriundas de outros estados do Brasil. Como não é segredo para ninguém, o paraense é um povo que adora dançar. Até porque Belém é a Capital Mundial do Brega e nas cidades paraenses, sem perder para ninguém, reuniões de gente tem que ter música, e onde tem música fica melhor quando tem DJ. 

 

Serviço:

‘Aniversário do DJ Tom Máximo - O Mundo é Brega’

Neste sábado (24), a partir das 22h

No Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia,

na  Av. Dr. Freitas, s/n, bairro do Marco, Belém (PA)

Ingressos: 1º lote de ingressos: R$ 30,00

Podem ser adquiridos em:

*Lojas R&A Boutique, em frente ao Pátio Belém,

na tv. Padre Eutíquio

*Fabíola Star, na loja do Entroncamento

*Maria Chiclete, na loja do Comércio de Belém

*Lojas Ana Bolsas, nos shopping Castanheira,

Boulevard, Metrópole e Parque

e na Bilheteria Digital

Informações: (91)98020-1414 e (91)99227-5058

 

