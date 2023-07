DJ ProefX lança novo single ‘Mentirinha’ com guitarrista Raissa Coutinho

A mistura do drum n’ bass e o jungle com tecnobrega, funk mandelão, forró, remix de clássicos paraenses, entre outros, estão no novo trabalho do produtor musical e Dj ProefX, que começa a ser divulgado no sábado (15). Cada produção autoral do “dNB sessions", com participações de artistas regionais e nacionais, vão ser lançadas mensalmente. O primeiro single, “Mentirinha”, já está disponível nas plataformas digitais e no Youtube.

O primeiro novo trabalho do DJ foi lançado originalmente nos anos 60 por Valéria Faissal e é um clássico da Jovem Guarda e do brega paraense. Mas ganhou uma nova versão feita por ProefX e com a participação especial de Raissa Coutinho nas guitarras.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o artista revelou que sempre quis lançar essa versão da música com a participação da guitarrista. Ele está muito satisfeito com a finalização do videoclipe e o resultado final do single.

“Eu pude chegar onde queria que era criar uma atmosfera setentista misturada a energia moderna do dnb, o que povo pode esperar é a mesma vibração que é a característica do meu som”, acrescentou ProefX.

O DJ contou que voltou a produzir agora o estilo que foi responsável por lançar ele no mercado musical em 2000. Na época, ele chegou a estrear ao lado de artistas de todo o Brasil.

“Com o tempo, o estilo foi ficando de lado e a minha carreira partiu para novas tendências e misturas músicas, mas a minha paixão pelo jungle e o drum n’ bass nunca ficou esquecido e neste momento volta a ser acessada”, afirmou.

O produtor musical garantiu que já tem várias faixas produzidas, mas que por enquanto fará suspense para o que está por vir. De acordo com ProefX, a ideia é lançar uma produção a cada mês. Nelas, terão presenças ilustres de artistas paraenses, como por exemplo, o Arraial do Pavulagem, Elias Hage, Sandro Santarém, Arthur Espíndola e Afonso Capello. “Tem muita coisa legal por vir”, adiantou o músico.

Trajetória

Dj ProefX vem trabalhando desde o começo dos anos 2000 se especializando em música eletrônica brasileira propondo fusões de vários ritmos com experimentações eletrônicas mundiais e contemporâneas com inspirações na cultura jamaicana.

Em 2017 lançou “Bumba meu Bass” disco que traz a principal característica de dar um olhar contemporâneo à música regional utilizando para isso métodos digitais para unir o folclore típico do Norte do país a tendências musicais pop eletrônicas com a utilização de samples de vozes de mestres de Carimbó e toadas de boi bumbás e com várias participações de artistas locais como Keila, Jeff Moraes, Damadik, Iva Roth e Bunnin.

Quatro depois, sai o primeiro disco do projeto Orquestra Aerofônica trabalho em que o artista atua como produtor e DJ, projeto esse com grande destaque na cena local e nacional.

Ainda em 2021 é lançado "Bumba meu Bass vol.2" mais um disco que deu dar sequência aos trabalhos de experimentações com a cultura nordestina e a contemporaneidade da música pop eletrônica mundial.