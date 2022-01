Disney + anunciou que vai produzir a série "Percy Jackson e os Olimpianos"

A plataforma Disney+ confirma o sinal verde para o início das gravações da 1ª temporada da série "Percy Jackson e os Olimpianos". A informação foi divulgada por vídeo pelo escritor Rick Riordan, autor da saga literária original.

"A espera acabou, semideuses", brincou Riordan no vídeo. "Estou emocionado por ser o primeiro a dizer que 'Percy Jackson e os Olimpianos' estão realmente, verdadeiramente, e com certeza chegando às suas telas."

O autor revelou que a atração de streaming vai adaptar "os cinco livros de Percy Jackson, começando com 'O Ladrão de Raios' na 1ª temporada", além de afirmar estar pessoalmente envolvido "em todos os aspectos da série".

A história do adolescente que descobre ser um semideus, filho do deus do Olimpo Poseidon com uma mortal , teve dois filmes estrelados por Logan Lerman. O primeiro foi justamente "Percy Jackson e o Ladrão de Raios" (2010), que conta sua origem.