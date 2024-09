Discussão entre membros do Jane’s Addiction resulta em interrupção de show

Um show da banda Jane’s Addiction em Boston (EUA) foi bruscamente interrompido após uma briga entre o vocalista Perry Farrell e o guitarrista Dave Navarro, na última sexta-feira (13/9). O desentendimento ocorreu já próximo ao final da apresentação, segundo informações da revista Variety, e chocou o público presente.

Tudo começou durante uma das músicas do setlist, quando Perry Farrell foi em direção a Dave Navarro e o empurrou no palco. Navarro, tentando manter a performance, continuou tocando, mas foi seguido por novas provocações do vocalista. A situação se intensificou e culminou com Farrell desferindo um soco no guitarrista. Navarro, por sua vez, tentou se esquivar e interagir com o público, enquanto quatro membros da equipe subiam ao palco para conter o vocalista.

A banda, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, mas fãs rapidamente começaram a expressar suas preocupações nas redes sociais. Nos comentários do perfil oficial da banda no Instagram, um admirador escreveu: “Perry Farrell precisa de ajuda após o incidente da última noite”, enquanto outro lamentou: “Meu coração ficou partido na última noite. Um dos meus ídolos deu um soco em outro ídolo meu.”

A esposa de Perry Farrell, Etty Lau, usou as redes sociais para esclarecer o que teria motivado a briga. Segundo ela, o vocalista estava lutando contra uma dor de garganta durante as últimas noites e ficou irritado com o volume do som no palco, que ele acreditava estar abafando sua voz. Etty também mencionou que havia "tensão e animosidade entre os membros da banda", mas ponderou que essas tensões poderiam ser vistas como parte da "magia que tornava a banda tão dinâmica".