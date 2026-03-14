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Diretora de A Voz de Hind Hajab elogia Kleber Mendonça Filho e O Agente Secreto

Estadão Conteúdo

Kaouther Ben Hania, diretora de A Voz de Hind Hajab, indicado a Melhor Filme Internacional no Oscar 2026, participou na última sexta, 13, de um painel ao lado de outros diretores indicados na categoria, em que também concorre O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. Ela fez diversos elogios à obra do brasileiro, de quem se disse "uma grande fã".

"Eu vi Bacurau. É incrível. Eu pensei: Esse cara está pensando sobre um futuro horrível. E me desculpem por pesar o clima hoje, mas ele meio que está certo...", disse.

Em seguida, Kaouther prosseguiu: "Quando assisti O Agente Secreto, primeiramente eu senti como se fosse um filme tunisiano, porque compartilhamos muitas coisas. Clima, ditadura risos... Coisas assim, do sul, sabe?"

"Vi todos aqueles personagens e fiquei muito feliz de o filme ter sido indicado a Melhor Elenco, porque achei o elenco incrível. A galeria dos personagens... Todos eles são inesquecíveis. Me senti em casa com O Agente Secreto", concluiu a diretora.

O Oscar 2026 acontece neste domingo, 15. O Estadão e o Minha Série comentam a cerimônia ao vivo.

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Kleber Mendonça Filho

O Agente Secreto

A Voz de Hind Hajab
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