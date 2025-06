Diretor de 'Anora' diz que não trabalhará com grande estúdio em próximo projeto

Vencedor do Oscar por Anora, Sean Baker está em seu melhor momento em Hollywood. E, embora muitos estejam ansiosos para saber qual será o próximo projeto do cineasta, ele afirmou que ainda não tem um novo filme em mente. A única certeza para o diretor e roteirista é de que ele não trabalhará com um grande estúdio. "Não espere um filme da Marvel, isso não vai acontecer", garantiu ele em entrevista ao podcast It Happened in Hollywood.

"Eu intencionalmente ficarei na minha zona de conforto, com aproximadamente o mesmo orçamento. Acho que gosto de trabalhar neste espaço de completa independência", seguiu Baker, falando que nem mesmo se associará a um "miniestúdio" antes do filme estar pronto. "Farei meu filme de forma independente e depois vou pelo caminho antigo de, espero, iniciar uma briga de ofertas ou alguém licenciar o filme. Acho que esse é o único caminho de ter autonomia e controle total sobre sua visão. Então é isso, espere mais do mesmo."

Baker fez carreira falando sobre pessoas à margem da sociedade, especialmente profissionais do sexo, tema delicado para se produzir em parceria com grandes selos da indústria. "Nós cineastas independentes queremos liberdade artística completa e liberdade para escalar a pessoa certa para o papel, não quem somos forçados a escalar considerando o apelo na bilheteria ou quantos seguidores eles têm nas redes sociais", afirmou ele. "O sistema precisa mudar, porque esse modelo é simplesmente insustentável."

Vencedor de cinco Oscars em 2025, Anora levantou as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Atriz (para Mikey Madison), Melhor Roteiro Original, Melhor Direção (ambos para Baker) e Melhor Edição.

Anora está disponível para venda e aluguel em plataformas digitais.