Diretor brasileiro vence prêmio em evento de IA aplicada ao audiovisual, em Londres

O diretor de cinema Rod Cauhi venceu na terça-feira, 10, o prêmio na categoria AI in Advertising no Metamorph AI Awards 2025, o maior festival de inteligência artificial aplicada ao audiovisual no mundo. A cerimônia faz parte da programação oficial do London AI Summit, principal encontro de tecnologia e IA do Reino Unido.

A presença de Cauhi marca um momento importante para a produção brasileira no cenário internacional, especialmente no cruzamento entre arte e inovação tecnológica.

Rod Cauhi

Quem é Rod Cauhi?

Com mais de 15 anos de carreira, Rod Cauhi é referência em direção de filmes e fotografia, com atuação em videoclipes, campanhas publicitárias e produções autorais. À frente da Daydream Studio, o artista vem se destacando por integrar inteligência artificial à linguagem cinematográfica, sem abrir mão da sensibilidade estética.

Entre seus trabalhos, estão campanhas para grandes marcas como Amazon Prime, FILA, XP Investimentos, Telecine, CBF, SporTV, Free Fire e até peças ligadas às Olimpíadas de Paris.

Seus projetos já foram premiados em festivais como o Atlanta International AI Film Festival e o NeuroMasters AI, na Rússia. Além disso, vêm sendo selecionados por eventos que valorizam narrativas visuais inovadoras e tecnologias emergentes no cinema.

(Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web de OLiberal.com)