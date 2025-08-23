Diretor assistente de 'Emily em Paris' morre aos 47 anos durante gravações da série

Diego Borella, diretor assistente da série da Netflix Emily em Paris, morreu durante as gravações da produção em Veneza, na Itália, aos 47 anos. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal italiano La Repubblica.

Segundo a publicação, ele passou mal e desmaiou em frente aos colegas na noite de quinta-feira, 21, durante filmagens dentro do Hotel Danieli. Borella foi socorrido pela equipe médica da produção e, depois, por médicos do serviço de saúde de Veneza, mas não resistiu.

Em um comunicado enviado neste sábado, 23, ao jornal britânico Telegraph, o serviço de saúde informou que uma ambulância chegou ao local às 18h42. "Os médicos tentaram ressuscitá-lo. Mas, no final, todos os esforços foram infrutíferos. Por volta das 19h30, ele foi declarado morto", diz a nota.

A suspeita, ainda não confirmada, é de que ele sofreu um ataque cardíaco. Borella nasceu em Veneza e era diretor e escritor. Ele havia estudado e trabalhado em cidades como Roma, Londres e Nova York. Recentemente, havia começado a escrever poesia e histórias infantis.

As gravações de Emily em Paris foram suspensas após a tragédia. A quinta e última temporada da série está prevista para ser lançada em 18 de dezembro na Netflix, com a protagonista Emily (Lily Collins) trabalhando em uma agência de publicidade em Roma. Até o momento, a produção ou a Netflix não se pronunciaram sobre a morte de Borella .