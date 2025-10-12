Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Diane Keaton teve 'piora súbita' e passou últimos meses de vida ao lado da família, diz revista

Estadão Conteúdo

Diane Keaton, atriz vencedora de um Oscar e veterana de Hollywood, morreu no último sábado, 11, aos 79 anos de idade. Até o momento, a família ainda não divulgou oficialmente a causa de sua morte.

A revista norte-americana People ouviu uma pessoa que seria amiga da atriz a respeito do caso, sem identificá-la. "Ela piorou de forma muito súbita, foi algo de partir o coração de todos que a amavam. Foi inesperado, especialmente para alguém tão espirituosa e com tanta força", disse a fonte.

"Nos últimos meses, ela estava cercada apenas por seus familiares mais próximos, que escolheram por manter as coisas de forma muito privada. Até mesmo amigos de longa data não estavam completamente a par do que estava acontecendo", prosseguiu.

Outra fonte informou à revista: "Até alguns meses atrás, ela saía para passear com seu cão todos os dias. Ela geralmente se vestia da mesma forma, com um chapéu e óculos escuros, independentemente do clima".

"Ela sempre foi uma pessoa legal, engraçada e comunicativa. Falava com o cachorro como se fosse uma pessoa. Era excêntrica e tinha aquela aura de 'Hollywood das antigas'. Era uma pessoa muito, muito especial", concluiu.

Morte

Diane Keaton morreu no sábado. Um porta-voz da família divulgou um comunicado à imprensa norte-americana pedindo por privacidade e sem dar mais detalhes.

Conhecida especialmente por seu papel em comédias românticas e em filmes do diretor (e ator) Woody Allen, Diane Keaton chegou a receber um Oscar por Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977). Clique aqui para relembrar os principais filmes e prêmios de sua carreira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Diane Keaton

morte

saúde
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ABERTURA

Anjos de Resgate abre o Círio Musical com turnê comemorativa de 25 anos de carreira

Grupo inaugura a programação de shows religiosos que celebram o Círio de Nazaré na Praça Santuário

12.10.25 13h00

CÍRIO 2025

Tati Machado vive emoção e fé na Varanda de Nazaré: 'O choro vai ser livre'

Com seu jeito leve e carismático, a comunicadora, que conquistou o público nacional com seu bom humor nos programas da TV Globo, destacou o carinho que vem recebendo desde que anunciou sua vinda a Belém

11.10.25 20h28

CÍRIO 2025

Malu Galli se encanta com o Círio e revela expectativa por desfecho surpreendente em Vale Tudo

Em sua primeira visita à capital paraense, Malu se disse encantada com a recepção calorosa do público

11.10.25 19h59

EXCLUSIVO

Grelo retorna a Belém com novidades no show exclusivo da dupla Henrique e Juliano

Grelo destaca recepção calorosa do público belenense em entrevista ao Grupo Liberal

10.10.25 22h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

Círio de Nazaré

Famosos são recebidos na Varanda de Nazaré durante a Trasladação do Círio

Tati Machado e Malu Galli receberam presentes dos remeiros durante o momento

11.10.25 21h34

Círio 2025

Que História é Essa, Porchat? Humorista revela qual parte do Círio será destaque em seu programa

Fábio Porchat participa do Círio pela primeira vez como convidado na "Varanda da Fafá"

12.10.25 8h39

APROVADO

Crítico gringo se rende a Gaby Amarantos, elogia 'Rock Doido' e compara a Beyoncé

Anthony Fantano, especialista musical americano conhecido por suas resenhas afiadas no YouTube, destaca autenticidade e inovação no novo trabalho da cantora brasileira

12.10.25 8h00

CELEBRIDADES

Registro emocionante mostra Malu Galli no Círio Fluvial com Fafá de Belém

A atriz participou da romaria na Baía do Guajará na manhã desse sábado (11)

11.10.25 13h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda