Diane Keaton teve 'piora súbita' e passou últimos meses de vida ao lado da família, diz revista

Diane Keaton, atriz vencedora de um Oscar e veterana de Hollywood, morreu no último sábado, 11, aos 79 anos de idade. Até o momento, a família ainda não divulgou oficialmente a causa de sua morte.

A revista norte-americana People ouviu uma pessoa que seria amiga da atriz a respeito do caso, sem identificá-la. "Ela piorou de forma muito súbita, foi algo de partir o coração de todos que a amavam. Foi inesperado, especialmente para alguém tão espirituosa e com tanta força", disse a fonte.

"Nos últimos meses, ela estava cercada apenas por seus familiares mais próximos, que escolheram por manter as coisas de forma muito privada. Até mesmo amigos de longa data não estavam completamente a par do que estava acontecendo", prosseguiu.

Outra fonte informou à revista: "Até alguns meses atrás, ela saía para passear com seu cão todos os dias. Ela geralmente se vestia da mesma forma, com um chapéu e óculos escuros, independentemente do clima".

"Ela sempre foi uma pessoa legal, engraçada e comunicativa. Falava com o cachorro como se fosse uma pessoa. Era excêntrica e tinha aquela aura de 'Hollywood das antigas'. Era uma pessoa muito, muito especial", concluiu.

Morte

Diane Keaton morreu no sábado. Um porta-voz da família divulgou um comunicado à imprensa norte-americana pedindo por privacidade e sem dar mais detalhes.

Conhecida especialmente por seu papel em comédias românticas e em filmes do diretor (e ator) Woody Allen, Diane Keaton chegou a receber um Oscar por Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977). Clique aqui para relembrar os principais filmes e prêmios de sua carreira.