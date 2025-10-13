Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Diane Keaton nunca se casou após ultimato a Al Pacino

Estadão Conteúdo

Em uma entrevista publicada em 2017, Diane Keaton, que morreu neste sábado, 11, aos 79 anos, recordou seus relacionamentos amorosos e falou de maneira franca sobre o ator Al Pacino, com quem manteve um romance intermitente por 15 anos.

A atriz revelou que tinha o desejo de se casar com o astro, mas disse que considerava "uma bênção" o matrimônio nunca ter acontecido.

"Eu não queria nem que ele me pedisse em casamento. Eu só pensava que talvez ele fosse se casar comigo, em algum momento. Eu pensava, 'nem pede, só vamos casar'. Mas isso nunca aconteceu, o que é uma bênção para nós dois", falou a saudosa atriz ao jornal britânico The Times. "Teria sido um pesadelo para ele."

Keaton e Al Pacino se conheceram nos bastidores de O Poderoso Chefão (1972), e permaneceram juntos entre idas e vindas até 1990, quando terminaram o romance definitivamente pouco tempo após o lançamento de O Poderoso Chefão 3. Quando se conheceram, nos anos 70, Diane ficou encantada por ele imediatamente.

"Eu era louca por ele", declarou em 2017 à revista People. "Charmoso, engraçado, falava sem parar. Havia um aspecto dele que era como um órfão perdido, como um tipo de idiota, louco e sábio. Ah, e lindo!"

O fim definitivo veio após um ultimato da atriz a respeito de casamento. Quando ele se recusou a selar a união, os dois terminaram de vez.

"Nós somos muito excêntricos, ele precisava de uma mulher que fosse cuidar dele, eu precisava de um homem que fosse cuidar de mim. Era muito importante que deixássemos um ao outro em paz, disséssemos adeus. Mas não foi escolha minha", admitiu, ao The Times.

Além de Al Pacino, Keaton namorou outras estrelas hollywoodianas, como Woody Allen e Warren Beatty. Mesmo assim, ela nunca se casou. "Eu dizia a mim mesma que eu queria me casar, mas eu não queria um homem que eu pudesse ter", confessou em 2014 à revista More. "Eu queria o sonho."

Mais tarde, ela se tornou mãe e adotou dois filhos, Dexter, 29, e Duke, 25. Ela falou sobre a decisão em 2008 ao Ladies' Home Journal (via People). "Eu não achava que algum dia estaria preparada para ser mãe. A maternidade não era um desejo irresistível, era mais um pensamento que eu vinha nutrindo há um tempo. Então mergulhei de cabeça."

Morte de Diane Keaton

A família comunicou a morte de Diane Keaton no sábado, 11, mas não revelou a causa. Uma fonte ouvida pela People disse que a atriz piorou de forma súbita e que sua morte foi inesperada.

"Nos últimos meses, ela estava cercada apenas por seus familiares mais próximos, que escolheram por manter as coisas de forma muito privada. Até mesmo amigos de longa data não estavam completamente a par do que estava acontecendo", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Diane Keaton

morte

Al Pacino
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

32º FIDA reúne apresentações de dança e oficinas, em Belém, no mês de outubro; confira a programação

Festival Internacional de Dança da Amazônia ocorre entre 15 e 19 de outubro com atrações nacionais e internacionais e atividades abertas ao público

13.10.25 9h00

E SE ESSA MODA PEGA?!

VÍDEO: Romeiros cantam brega durante Trasladação do Círio e vídeo viraliza nas redes sociais

A música “Ao Pôr do Sol”, de Teddy Max, tocada pelo DJ Dinho Tupinambá, buscou aliviar o cansaço dos romeiros durante a procissão

12.10.25 23h34

CÍRIO MUSICAL 2025

VÍDEO: Anjos de Resgate dedica show em Belém ao integrante que se recupera do câncer

Grupo católico celebrou 25 anos de carreira com show gratuito na Concha Acústica da Praça Santuário

12.10.25 21h02

ABERTURA

Anjos de Resgate abre o Círio Musical com turnê comemorativa de 25 anos de carreira

Grupo inaugura a programação de shows religiosos que celebram o Círio de Nazaré na Praça Santuário

12.10.25 13h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

E SE ESSA MODA PEGA?!

VÍDEO: Romeiros cantam brega durante Trasladação do Círio e vídeo viraliza nas redes sociais

A música “Ao Pôr do Sol”, de Teddy Max, tocada pelo DJ Dinho Tupinambá, buscou aliviar o cansaço dos romeiros durante a procissão

12.10.25 23h34

Círio de Nazaré

Famosos são recebidos na Varanda de Nazaré durante a Trasladação do Círio

Tati Machado e Malu Galli receberam presentes dos remeiros durante o momento

11.10.25 21h34

Diane Keaton nunca se casou após ultimato a Al Pacino

13.10.25 7h13

PARTIDA

Diane Keaton deixou fortuna equivalente a R$ 544 milhões, diz site

O interesse por arquitetura e design fez com que a atriz comprasse diversas casas e mansões de alto valor ao longo das décadas

12.10.25 21h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda