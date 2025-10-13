Diane Keaton nunca se casou após ultimato a Al Pacino

Em uma entrevista publicada em 2017, Diane Keaton, que morreu neste sábado, 11, aos 79 anos, recordou seus relacionamentos amorosos e falou de maneira franca sobre o ator Al Pacino, com quem manteve um romance intermitente por 15 anos.

A atriz revelou que tinha o desejo de se casar com o astro, mas disse que considerava "uma bênção" o matrimônio nunca ter acontecido.

"Eu não queria nem que ele me pedisse em casamento. Eu só pensava que talvez ele fosse se casar comigo, em algum momento. Eu pensava, 'nem pede, só vamos casar'. Mas isso nunca aconteceu, o que é uma bênção para nós dois", falou a saudosa atriz ao jornal britânico The Times. "Teria sido um pesadelo para ele."

Keaton e Al Pacino se conheceram nos bastidores de O Poderoso Chefão (1972), e permaneceram juntos entre idas e vindas até 1990, quando terminaram o romance definitivamente pouco tempo após o lançamento de O Poderoso Chefão 3. Quando se conheceram, nos anos 70, Diane ficou encantada por ele imediatamente.

"Eu era louca por ele", declarou em 2017 à revista People. "Charmoso, engraçado, falava sem parar. Havia um aspecto dele que era como um órfão perdido, como um tipo de idiota, louco e sábio. Ah, e lindo!"

O fim definitivo veio após um ultimato da atriz a respeito de casamento. Quando ele se recusou a selar a união, os dois terminaram de vez.

"Nós somos muito excêntricos, ele precisava de uma mulher que fosse cuidar dele, eu precisava de um homem que fosse cuidar de mim. Era muito importante que deixássemos um ao outro em paz, disséssemos adeus. Mas não foi escolha minha", admitiu, ao The Times.

Além de Al Pacino, Keaton namorou outras estrelas hollywoodianas, como Woody Allen e Warren Beatty. Mesmo assim, ela nunca se casou. "Eu dizia a mim mesma que eu queria me casar, mas eu não queria um homem que eu pudesse ter", confessou em 2014 à revista More. "Eu queria o sonho."

Mais tarde, ela se tornou mãe e adotou dois filhos, Dexter, 29, e Duke, 25. Ela falou sobre a decisão em 2008 ao Ladies' Home Journal (via People). "Eu não achava que algum dia estaria preparada para ser mãe. A maternidade não era um desejo irresistível, era mais um pensamento que eu vinha nutrindo há um tempo. Então mergulhei de cabeça."

Morte de Diane Keaton

A família comunicou a morte de Diane Keaton no sábado, 11, mas não revelou a causa. Uma fonte ouvida pela People disse que a atriz piorou de forma súbita e que sua morte foi inesperada.

"Nos últimos meses, ela estava cercada apenas por seus familiares mais próximos, que escolheram por manter as coisas de forma muito privada. Até mesmo amigos de longa data não estavam completamente a par do que estava acontecendo", afirmou.