Diane Keaton: DiCaprio, Coppola, Jane Fonda e mais celebram legado da atriz; veja homenagens

Estadão Conteúdo

Steve Martin, Bette Midler, Reese Witherspoon, Leonardo DiCaprio e Francis Ford Coppola estão entre os grandes nomes de Hollywood que prestaram homenagens a Diane Keaton, que morreu neste sábado, 11, aos 79 anos. A causa da morte da artista não foi divulgada.

Conhecida por suas atuações inesquecíveis em filmes como O Poderoso Chefão (1972) e Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977), Keaton também ficou marcada como ícone do estilo e da moda, que usava como sinônimo da expressão de sua liberdade. Após o anúncio de sua morte, muitos colegas recorreram às redes sociais para demonstrar o carinho e a admiração pela artista.

Steve Martin, que contracenou com Keaton em O Pai da Noiva (1991), compartilhou o trecho de uma entrevista com ela e Martin Short. No trecho, Short pergunta: "Quem é mais sexy, eu ou Steve Martin?", e ela responde: "Ah, vocês dois são idiotas."

"Não sei quem postou isso primeiro, mas resume nosso relacionamento encantador com Diane", escreveu o ator.

