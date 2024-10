Dia Nacional do Livro: Hábito de leitura reduz estresse, aponta estudo

Seis minutos de leitura pode reduzir em 68% os níveis de estresse. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Universidade de Sussex, conduzida pelo neuropsicólogo psicólogo David Lewis. Os voluntários que se aventuraram a ler páginas de um livro experimentaram uma queda da frequência cardíaca e relaxaram os músculos. Nesta terça-feira, 29 de outubro, é comemorado o Dia Nacional do Livro. Para o escritor e professor Caio Matheus, a data é uma oportunidade para destacar o valor dessa prática para o bem-estar físico e psicológico do indivíduo.

Além de ajudar a diminuir o estresse, o professor também salienta que a leitura promover a imaginação e melhora o raciocínio lógico. Para aqueles que desejam voltar a ler, mas sentem dificuldade em encontrar tempo, a dica é começar com leituras curtas. Segundo Caio Matheus, o universo literário oferece uma diversidade de opções que se adequam a cada ocasião.

“Contos e poemas são ótimos para retomar o hábito, pois preparam a mente para leituras maiores”, sugere ele. Além disso, definir metas diárias e usar aplicativos que auxiliem na organização das leituras podem tornar o processo mais dinâmico e divertido.

Mesmo com uma rotina corrida, é possível transformar a leitura em um hábito. Planejar momentos específicos para ler, como parte da rotina, ajuda a garantir que o tempo seja dedicado a essa atividade. Caio Matheus recomenda que o leitor defina metas de leitura, tornando esse processo uma espécie de compromisso pessoal. "A leitura deve ser como um encontro entre o leitor e as palavras", afirma.

No contexto do Dia Nacional do Livro, Caio Matheus ressalta a importância de ler e valorizar obras de autores paraenses. “Ainda há poucas oportunidades para divulgar a produção literária local, então conhecer e ler esses autores é fundamental”, explica ele.

Dicas

Para quem deseja retomar o hábito da leitura com livros curtos, Caio Matheus recomenda algumas obras que podem ser lidas rapidamente e são ideais para cabeceira. Entre as sugestões estão “Flor de Gume”, de Monique Malcher, vencedora do prêmio Jabuti, e “Corpos benzidos em metal pesado”, de Pedro Baía. O próprio autor também sugere sua obra recente, “No fim de minha casa”, além de outras produções poéticas como “Sintomática”, de Jeniffer Yara, e “Vila Fátima, casa 14”, de Felipe Cruz.

Para os leitores que desejam descobrir novos autores ou pegar livros emprestados em Belém, há várias opções. Entre elas, Caio Matheus destaca a Biblioteca Pública Arthur Vianna, no Centur, que oferece um vasto acervo de obras literárias de diferentes gêneros, além de ser um ambiente propício para a leitura. Outra sugestão é a Biblioteca de Artes e Saberes Gueto Hub, um espaço dedicado ao incentivo à leitura e com uma diversidade de títulos disponíveis.