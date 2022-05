Dia Mundial da Diversidade Cultural é comemorado em Belém

A riqueza cultural do Pará é indiscutível. A pluralidade de povos e influências fez do nosso estado um lugar único, com muitas de suas singularidades reconhecidas internacionalmente. Essa herança será celebrada hoje e amanhã, 21 e 22, com uma programação especial promovida pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em vários locais da Região Metropolitana de Belém. A ação marca o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento e incluirá uma variedade de programações gratuitas durante todo o final de semana, com espetáculos teatrais, apresentações musicais, cortejo de Pássaros Juninos, dança, visitas guiadas e recital de canto lírico.

Criada no ano de 2002, pela Assembleia Geral da ONU, a data, assinalada no dia 21 de maio, pretende reafirmar o poder e a pluralidade da cultura em suas diversas manifestações identitárias. Pela manhã, a Usina da Paz (UsiPaz) Icuí recebe o espetáculo infantil "As peripécias apaixonadas de um palhaço romântico", da ARTH Produtora Cultural, das 10h às 11h. Na produção, dividida em três atos, o público é o ponto chave em todas as cenas, contracenando com o palhaço. No mesmo horário, na UsiPaz Marituba, será realizada a contação de história "A lenda da Iara", com Adriana Cruz, que traz a narrativa do surgimento desse mito amazônico. Das 9h às 12h, o Theatro da Paz terá visitação guiada gratuita.

Pela tarde, das 16h às 17h, haverá a apresentação musical "Roda de Choro", com O Mercado do Choro, na UsiPaz Cabanagem. De acordo com a cavaquinista e produtora, Carla Cabral, essa é a primeira vez que o grupo toca em uma UsiPaz.

"Buscamos fazer uma roda por mês em espaços da cidade, com acesso gratuito, para fortalecer esse laço com a cidade. Essa é a primeira vez que vamos para o bairro da Cabanagem e é bem gratificante poder fazer com que mais pessoas possam ouvir o choro, não só enquanto uma música popular brasileira, mas o choro que é produzido aqui na Amazônia, de diversos compositores como Adamor do Bandolim e Sebastião Tapajós. É muito bacana participar de um evento diverso que fomenta esse encontro do artista com uma plateia dentro de um bairro como a Cabanagem", disse.

Ainda pela tarde, a UsiPaz Benguí será palco para a diversidade da Cultura Hip Hop, com batalha de MC, Break, DJ e Graffiti, também das 16h às 17h. No Porto Futuro, das 17h às 18h, o público poderá apreciar o colorido do Pássaro Junino Tem-Tem do Guamá, em um cortejo animado dividido em dois atos. Das 17h às 18h, o Píer da Casa das Onze Janelas recebe a apresentação teatral "La Fábula", da Cia Madalenas, que traz personagens conhecidas mundialmente, como Dom Quixote, o Homem de Lata, o Velho do Saco e uma Rainha Altiva, que faz referência às rainhas dos contos de fadas. Na sequência, das 18h às 19h, o Balé Folclórico da Amazônia se apresenta na Estação Cultural de Icoaraci. Amanhã, 22, das 9h30 às 10h30, o Parque da Residência terá um recital de Canto Lírico, com a soprano Lys Nardoto e a pianista Adriana Azulay.

Para o secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas, celebrar o Dia Mundial da Diversidade Cultural é uma forma que o Governo do Estado e a Secretaria de Cultura encontram para levar mensagens de tolerância, de inclusão, de acesso e de direitos às pessoas por meio da cultura.