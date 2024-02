Dia Mundial da Criatividade abre inscrições para inspiradores, voluntários e anfitriões em Belém

O maior festival colaborativo de criatividade do mundo, em alusão ao Dia Mundial da Criatividade, será realizado nos dias 19,20 e 21 de abril em Belém. Serão promovidas atividades gratuitas de educação, cultura e entretenimento. O tema deste ano é "Inteligências Plurais" com o intuito de ampliar a discussão entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil sobre os diversos tipos de inteligências. O Dia Mundial da Criatividade é comemorado no dia 21 de abril.

Até o momento, o evento soma 55 cidades confirmadas para 2024, sendo o maior de criatividade do Brasil. Em Belém, o Dia Mundial da Criatividade vai se desdobrar em experiências, painéis, palestras, workshops e performances pelos quatro cantos da cidade. As inscrições vão até o próximo dia 20 de fevereiro, de forma gratuita, e os interessados em fazer parte do evento devem se cadastrar no site oficial.

O movimento é uma iniciativa da Organização Mundial da Criatividade, organização que atua globalmente para aumentar a conscientização de indivíduos, organizações e governos sobre o valor da criatividade como matéria-prima para a solução de problemas e, por extensão, no desenvolvimento social, tecnológico e econômico sustentáveis em nosso século.

O Dia Mundial da Criatividade 2024 em Belém será representado pela Gabriella Salame e tem como mantenedor oficial a empresa Fluxo.

Gabriella Salame, líder local do evento, fala sobre o processo de organização e as expectativas. "Estamos muito felizes em realizar novamente este evento em Belém. No ano passado, nossa cidade esteve no top 10 de melhores cidades do Brasil na realização do WCD (World Creativity Organization, nome em inglês da Organização Mundial da Criatividade). O objetivo este ano é fazer um evento ainda mais bonito, levando soluções inovadoras para todos os âmbitos da sociedade, e desmistificando a ideia que pensamento criativo é apenas para uma área do conhecimento, sendo que, precisamos de soluções para todas as áreas da vida", explica.

A Organização Mundial da Criatividade espera atrair voluntários que tenham identificação com a economia criativa e a inovação, principais pilares do Dia Mundial da Criatividade; inspiradores capazes de conceber palestras e workshops relevantes para gerar impacto positivo nas comunidades; gestores de espaços públicos e privados que queiram transformar esses lugares em hubs de inovação e criatividade e, por fim, parceiros interessados em contribuir com apoio institucional, de mídia, relacionamento ou patrocínio.

O Dia Mundial da Criatividade foi criado no Brasil em 2014, por Lucas Foster, o Dia Mundial da Criatividade tornou-se uma iniciativa global a partir de 2018, ano em que a Organização das Nações Unidas aprovou a Resolução 71/284, estabelecendo o dia 21 de abril como Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Desde então, foram realizadas mais de 4.000 atividades em 128 cidades de 19 países com a participação de mais de 140.000 pessoas.



Serviço:



Inscrições para voluntários, anfitriões e inspiradores para o Dia Mundial da Criatividade

Data do evento: 19,20,21 de abril

Inscrições Até 20 de fevereiro

Inscrições gratuitas: https://worldcreativityday.com/brazil/belem/home