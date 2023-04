Belém recebe programação do Dia Mundial da Criatividade 2023

Diferentes espaços de Belém serão ocupados de quinta-feira (20) a sábado (22) em alusão ao Dia Mundial da Criatividade. Ao todo, 35 atividades entre palestras, oficinas, bate-papos, minicursos, mostra de filmes e até prática de canoagem fazem parte da programação, que visa inspirar e formar lideranças capazes de utilizar novos recursos na gestão de negócios e na solução de problemas.

O projeto LibVenture, do Grupo Liberal, será um dos anfitriões do evento na capital paraense com o talk “Hack Experience: Estratégias de mapeamento e desenvolvimento de soluções para negócios”, que ocorre quinta-feira, às 19h, na avenida Romulo Maiorana, nº 2473. O facilitador será Caio Fanha, que tem larga experiência em hackathons e como mentor de experiências inovadoras. A proposta é que a conversa ajude a ampliar o conhecimento sobre essa metodologia e incentive a adoção de novas práticas no engajamento das equipes.

Segundo Heleno Beckmann, que está à frente da organização do Dia Mundial da Criatividade em Belém, a programação está pautada na inovação, que é um dos pilares definidos para nortear as discussões deste ano. “A inovação é um dos pilares para sobrevivência dos negócios e para a sustentabilidade, não só no aspecto ambiental, mas, também financeiro. A gente vive uma era de transformações, em que emerge um paradigma diferente e novas ferramentas, como a inteligência artificial e o blockchain. Nesse sentido, a inovação vem para nos dar um norte, para que as organizações possam passar por esse momento”, explica.

O tema central do evento este ano é “A Era dos Criadores de Impacto” e envolve ainda os pilares da criatividade, da sustentabilidade e da diversidade, que serão abordados em outros momentos da programação. Diferentes demandas da economia criativa, como a fidelização de clientes, o empreendedorismo feminino, o branding, a comunicação empresarial, o futuro do trabalho, entre outras, estão contempladas nas atividades.

“Todos esses pilares têm que conversar entre si e ser aplicados de maneira consistente. O Dia Mundial da Criatividade é o primeiro passo para uma ação muito maior que vai acontecer a longo prazo. A ideia é que as empresas continuem implementando esses princípios ao longo do tempo”, afirma Beckmann, que espera receber para o evento o público mais diverso possível.

“Os eventos são 100% gratuitos, basta fazer a inscrição no site. Todos que queiram criar impacto dentro da sua casa, da sua empresa, da sua cidade e que queiram compreender esse momento de transição estão convidados. Não importa se é um estudante, um pequeno ou um grande empresário, o importante é querer exercer a criatividade para se tornar um líder”, completa.

Serviço: Hack Experience: Estratégias de mapeamento e desenvolvimento de soluções para negócios, com Caio Oliveira Fanha

Quinta-feira (20), às 19h

Endereço: Sede do Grupo Liberal: Av. Rômulo Maiorana, nº 2473, Bairro do Marco.

Para se inscrever e conhecer outras atividades do Dia Mundial da Criatividade 2023, acesse www.worldcreativityday.com/brazil