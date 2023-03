Grupo Liberal lança LibVenture 2023 e abre inscrições para startups até 17 de abril

O Grupo Liberal, em parceria com a Associação Paraense de Tecnologia e Inovação (Açaí Valley) e o Dia Mundial da Criatividade Brasil, lançou o LibVenture 2023, na noite desta sexta-feira (24), na sede do jornal O Liberal, no bairro do Marco, em Belém.

O foco desta edição é fazer uma conexão com as startups desde o início, quando elas ainda não têm sequer faturamento, para que o desenvolvimento de novas ideias de negócio, possam gerar produtos, processos e serviços inovadores no mercado.

As inscrições gratuitas e exclusivamente online estão abertas para as propostas até o dia 17 de abril, no site www.libventure.com.

O LivbVenture desenvolveu uma rede de apoio e vai conectar consultores e empreendedores de inovação e de marketing, entre outras áreas de conhecimento, para orientação dos empreendedores, com as melhores estratégias de negócios.

Diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo acompanhou o lançamento do LibVenture e destacou a trajetória da empres. “Propostas como a do LibVenture mostram que o Grupo Liberal está o tempo todo buscando inovação, se reinventando. Com a credibilidade do jornal impresso, que tem 76 anos de circulação, não parou no tempo, ao contrário, está alinhado com a tecnologia para consolidar a vocação de estar sempre à frente”.

Inscrições gratuitas

O diretor de Marketing, do Grupo Liberal, Heleno Beckman, explicou que finalizadas as inscrições em 17 de abril, haverá a seleção das propostas mais alinhadas com a Edição 2023 do LibVenture. Em seguida, o programa começará na prática, no período de 22 de abril a 22 de junho próximo, com o que vem sendo chamado de Jornada de Aprendizagens.

"Haverá mentorias, aulas, palestras, workshops para formação dos negócios. Ao final desta etapa, a gente terá o evento Pitch Day, (do Programa de Pré-Aceleração) quando a gente apresentará estas ideias, ainda dentro do ambiente interno do Grupo, para selecionar três propostas”, informou Heleno Beckman.

As três propostas selecionadas , frisou Beckman, automaticamente receberão um investimento no modelo de media for equity. “O que isso significa? Significa que as starups selecionadas ganharão mais d e 200 mil reais em investimento para gerar visibilidade e escala para o negócio. Elas vão poder divulgar as suas ideias na plataforma multimídia que o Grupo Liberal disponibiliza”, disse ele..

“Ainda nesta fase, elas vão permanecer dentro do espaço do LibVenture, que vamos oferecer como um processo de incubadora. Nós vamos ajudá- las a se desenvolverem. Num segundo momento, aí sim, ao final do programa, as ideias selecionadas e as outras também, que tiverem os melhores desempenho, vão poder apresentar suas ideias para os investidores. E, aí a gente pode de fato ter investimentos monetários nestas startups para que elas cresçam ainda mais”, frisou o diretor de Marketing..

As áreas prioritárias do LibVenture 2023 são as de Comunicação, Economia colaborativa, Turismo, Cultura, Engenharias e ,Tecnologias, no entanto, isso não impede que quem tiver ideias em outras áreas possam se inscrever para concorrer à a atual seleção.