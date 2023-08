Dia Internacional da Cerveja: pilsen, lager, weissbier... conheça os tipos da bebida e como surgiu

A cerveja é considerada por muitos uma das bebidas mais apreciadas do mundo, levando o Brasil a ficar em terceiro lugar no ranking de consumo, ficando atrás apenas de China e Estados Unidos, segundo pesquisa da Kirin Holdings.

Apesar de muito conhecida, inclusive pelos que não são adeptos, há diversas dúvidas sobre os tipos e qual a melhor cerveja a ser consumida. Veja uma lista dos tipos de cerveja mais consumidos entre os brasileiros, segundo levantamentos de sites de bebidas.

Pilsen

Conhecidas no mercado como cervejas leves com baixo teor alcoólico, as Pilsens possuem uma coloração clara, de leve aroma e amargor que varia de médio a alto.

Os ingredientes comumente usados são o malte pilsen, água, lúpulo e levedura de baixa fermentação.

Cerveja (Pedro Guerreiro / Agência Pará)

Lager

As Lagers são as mais consumidas no Brasil devido o sabor ter uma maior aceitação entre diversos paladares por ser menos amarga e ótima acompanhante de petisco e tira-gosto.

Produzidas com leveduras de baixa fermentação, resulta em uma bebida mais leve e suave.

Pale Ale

Esse tipo de cerveja precisa de leveduras que gostam de temperaturas mais elevadas, por isso estão entre os tipos de bebidas de alta fermentação.

As Ales são conhecidas por sabores que variam entre o doce e o amargo, com maior teor alcoólico, podendo apresentar versões claras e escuras.

Bock

A cerveja Bock possui um sabor e aroma intenso por ter notas de caramelo, nozes, café e até chocolate em sua composição.

Com teor alcoólico mais elevado, o ponto forte da bebida é a predominância do adocicado, apesar do amargor médio.

Weissbier

Conhecida como cerveja de trigo e tradicional, a Weiss é refrescante e pouco amarga, possuindo o mínimo de 50% de malte de trigo em sua composição, de coloração clara e espuma consistente.

Além disso, ela é pouco amarga e tem aroma que se assemelha a cravo, por levar malte de cevada, lúpulo e levedura.

Como surgiu o Dia Internacional da Cerveja?

Começou com uma celebração em um bar no ano de 2007, localizado na Califórnia, em Santa Cruz, entre um grupo de amigos fundadores de um estabelecimento. Mas, o que era pra ser algo pequeno, se tornou uma comemoração mundial, sendo comemorada no dia 04 de agosto.

Quatro pessoas declararam que a data seria o dia oficial para comemorar o consumo da cerveja, diante do propósito: “É o dia para levantar o copo e brindar com os cervejeiros e garçons para celebrar a grandeza da cerveja!”, cuja frase consta no website oficial da data.

Após se expandir para outros países, o grupo declarou três “regras” da celebração:

Estar com amigos para saborear a cerveja

Celebrar aqueles que fabricam e os que servem a cerveja

Unir o mundo sob a bandeira da cerveja, celebrando as cervejas de todas as nações juntas em um único dia

Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip