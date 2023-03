Consumo diário e moderado de cerveja não aumenta risco de morte, revela estudo; veja a quantidade

A revista científica JAMA Network Open publicou uma revisão de diversos estudos científicos a respeito dos efeitos da cerveja no corpo humano e concluiu que a ingestão de quantidades baixas e moderadas de álcool todos os dias não aumenta as chances de morte por causas gerais em homens e mulheres.

A publicação, que é feita pela American Medical Association, foi divulgada nesta sexta-feira (31). Entretanto, o estudo revelou que a ingestão de altas doses de álcool, por sua vez, aumentam a probabilidade de morte por diversas doenças, principalmente entre as mulheres.

O estudo considerou os seguintes grupos para emitir suas conclusões:

Abstêmios (pessoas que nunca ingerem álcool);

Pessoas que bebem ocasionalmente (menos de 9,1g por semana);

Pessoas que bebem pouco (1,3g a 24g por dia);

Pessoas que bebem moderadamente (de 25g a 44g por dia);

Pessoas que bebem volumes elevados (45g a 64g por dia);

Pessoas que bebem em grande quantidade (acima de 65g por dia).

Para efeitos de comparação, é necessário compreender qual a quantidade de álcool por dose ingerida. Confira:

Lata de cerveja (350ml - 5% de álcool) - em torno de 14g de álcool;

Taça de vinho (90ml - 12,5% de álcool) - em torno de 14g de álcool;

Cachaça, gin, uísque e vodca (30ml) - em torno de 25g de álcool.

O consumo de duas a três taças de vinho ou latas de cerveja diariamente é considerado moderado, enquanto mais de uma dose de destilados por dia já muda o patamar do consumo para elevado.

O estudo publicado pela JAMA Network Open utilizou métodos de compilação e avaliação quantitativa de diversos estudos científicos a respeito do tema. As 107 pesquisas analisadas foram publicadas entre os anos de 1980 e 2021, envolvendo a participação de quase 5 milhões de pessoas.

Como conclusão, a revista revelou que indivíduos que bebiam até 44g de álcool por dia (consumo moderado) apresentaram aumento insignificante do risco de morte, enquanto aqueles que beberam 45g de álcool por dia ou mais apresentaram risco significativo.

Para as mulheres, o consumo de bebidas é mais perigoso:

“Nosso estudo também encontrou diferenças entre os sexos no risco de mortalidade por todas as causas. Um maior risco de mortalidade por todas as causas para as mulheres do que para os homens foi observado ao beber 25 g ou mais por dia, incluindo um aumento significativo no risco de consumo de nível médio para as mulheres que não foi observado para os homens”, concluiu a pesquisa.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)