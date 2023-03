Tirar um cochilo de 30 minutos pode melhorar a memória e a produtividade

Um estudo realizado pelo Centro de Sono e Cognição da NUS Medicine nos Estados Unidos constatou que tirar cochilos curtos durante o dia, de 30 minutos, pode ajudar a melhorar a memória e aumentar a produtividade. A pesquisa avaliou se existe uma duração recomendada para que as sonecas proporcionem de fato um equilíbrio e tragam um benefício significativo. Os resultados do estudo foram publicados na revista Sleep, uma das mais importantes na área de medicina do sono.

Para descobrir os possíveis benefícios desses cochilos no meio do dia, os pesquisadores avaliaram as sonecas em 32 pessoas adultas que, após a quantidade de sono habitual noturno, foram submetidas a quatro condições experimentais: vigília e cochilos de 10, 30 ou 60 minutos em dias alternados.

A metodologia do experimento consistiu em comparar o tempo de sono objetivamente por meio da polissonografia, exame realizado para medir as variáveis fisiológicas do sono, o que permitiu saber exatamente a quantidade de tempo que deveria ser destinada para uma soneca de qualidade levando em consideração o tempo médio que a pessoa demorava para adormecer.

O humor, a sonolência objetiva e o desempenho cognitivo dos voluntários foram medidos em intervalos de 5 minutos, 30, 60 e 240 minutos após o despertar do cochilo para avaliar os possíveis efeitos benéficos dessa soneca. Os pesquisadores analisaram ainda os impactos desses minutos de sono na codificação da memória dos participantes.

Segundo o estudo, os participantes levaram de 10 a 15 minutos para adormecer. E os resultados apontam que, em comparação com a vigília, todas as durações de soneca tiveram benefícios claros na melhora do humor e no estado de alerta, desde as mais curtas, de 10 minutos, até as mais longas, de 60 minutos. No entanto, somente as sonecas de 30 minutos tiveram um benefício direto na codificação da memória, o que indica que é necessário dormir pelo menos meia hora para melhorar a memória. As sonecas são períodos de sono que ocorrem fora do período noturno principal e são diferentes de um episódio de sono incontrolável e não intencional.