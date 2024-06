Dia dos Namorados: veja opções de programações para casais em Belém e municípios paraenses

O Dia dos Namorados chegou e, para muitos casais, não há nada melhor do que escolher uma programação diferente para comemorar a data ao lado da pessoa amada. Para celebrar o 12 de junho, muitos casais escolhem um restaurante, cinema ou até mesmo o conforto do sofá assistindo série e pedindo delivery, longe do sufoco. Mas há aqueles que gostam de celebrar o amor prestigiando um show romântico ou curtindo uma balada com a parceira. Tanto em Belém quanto nos municípios paraenses, estão repletos de programações diferentes para celebrar a data.

Na capital paraense, haverá um show gratuito de música instrumental realizado pelo Duo de flauta e violão de Pagliosa-Gomes, na Quarta Musical, no auditório do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), no bairro do Umarizal. A apresentação, que começa às 20h, com entrada franca, também será transmitido no perfil do Instagram do sindicado.

Formado por João Pedro Pagliosa e Maurício Gomes, o duo apresenta um repertório extenso com obras de compositores italianos e brasileiros. Segundo Maurício, a escolha foi cuidadosamente elaborada, buscando obras originais que realizassem a singularidade da formação de flauta e violão.

Duo de flauta e violão de Pagliosa-Gomes na Quarta Musical (Abner Felipe)

“E como pontapé inicial, escolheram uma obra em três partes de Mauro Giuliani, um renomado violonista italiano do século XIX, cuja música é marcada pela influência da ópera”, explicou Gomes.

Maurício compartilhou a seleção inclui também composições brasileiras. "Temos algumas coisas na veia mais romântica, especialmente as duas obras do compositor gaúcho Ivanov Basso", revelou. As peças, intituladas "Melodia" e "A Brisa e a Lua", prometem envolver o público em uma atmosfera de ternura e emotividade.

O artista afirmou estar confiante de que o público apreciará a beleza e acessibilidade das obras escolhidas. "Nossa expectativa é de que o público goste, as obras são muito bonitas e acessíveis mesmo para o ouvinte leigo. A junção da flauta com o violão proporciona uma sonoridade muito bela”, acrescentou.

Para celebrar a data, um shopping localizado na Rodovia Augusto Montenegro preparou uma programação especial e gratuita para os casais apaixonados que decidirem comemorar o dia juntos no centro comercial. A partir das 19h, os artistas Vinicius de Moraes e Bruna Valle vão se apresentar na Praça de Alimentação do espaço.

Bela Portugal e Afonso Cappelo (Felipe Accioli)

Em Castanhal, Bela Portugal e Afonso Cappelo vão se apresentar no “Jantar dos Apaixonados”, a partir das 19h, na casa de recepção Salle Jardins. Conhecidos por suas participações no programa The Voice Brasil, da Globo, os artistas paraenses prometem uma noite propícia ao amor com um repertório especial.

Bela contou que a parceria com Afonso começou a se consolidar depois que se conheceram pessoalmente em um show que ela fez após sua participação no The Voice. Desde então, os dois têm participado um do projeto do outro, e a ideia de fazer um show juntos surgiu quando começaram a trabalhar na mesma produtora e na mesma agência.

Para Afonso, essa parceria representa uma nova fase em sua carreira, onde está explorando novos ritmos e sonoridades. "Decidimos criar um projeto juntos e vamos fazer a apresentação desse projeto no Dia dos Namorados", afirmou ele. Atualmente, Cappelo está mergulhado na bachata, um ritmo da República Dominicana, e busca transformar músicas paraenses com essa influência em versões em espanhol.

A dupla está se preparando um repertório que reflita sua identidade musical, trazendo versões clássicas românticas com seu toque pessoal. "Estamos preparando um show com a nossa identidade, trazendo a nossa vibe musical, fazendo versões clássicas românticas do nosso jeitinho", complementou Bela.

Para os casais em Belém que buscam um jantar especial com boa música, o Villa Plaza, localizado no mezanino do Supermercado Mais Barato, no bairro de São Brás, está organizando um evento a partir das 18h30. O espaço contará com decoração temática e apresentação do saxofonista Marcílio Sax.

Confira mais opções de saídas

Já aqueles que buscam agitação, o Manga Jambu, na esquina com a Almirante Wandenkolk, no bairro do Umarizal, terá um especial de Dia dos Namorados no estilo "Moda Boa", com apresentações dos artistas Willian Cézar i Christiano, Eduardo e Gabriel, Victória Pinheiro e Pedro Marques. O espaço abre às 18h com happy hour até às 20h.

Pinheiro afirmou que o repertório do evento é conhecido por celebrar a boa música sertaneja, especialmente as canções românticas e clássicos do gênero. E para o dia dos apaixonados, não será diferente. “Também vai rolar aquele sertanejinho mais antigo, gostoso demais de ouvir e dançar e eu me encarrego da sofrência e do sertanejo feminino da noite”, declarou Victória.

Entre as músicas escolhidas para a ocasião que não podem faltar, Victória destaca "Te Amo Demais", de Marília Mendonça, como uma das principais. "É perfeita para quem vai estar com o seu amor e quer se declarar num clima bem romântico e gostoso”, disse a artista.

Naldo Jr e Trio se apresentarão no "Baile dos Namorados", no Villa Park, localizado na Av. Marquês de Herval, 1001, no bairro da Pedreira. Com um repertório diversificado, o show começará às 21h, oferecendo uma noite animada para os casais que gostam de dançar.

O restaurante Flor do Grão Pará, na Trav. Nove de Janeiro, esquina com a Caripunas, no bairro da Cremação, terá um almoço e jantar com atrações musicais no Dia dos Namorados. Durante a manhã, Alan Roffé animará o público com música ao vivo, e a partir das 19h30, a noite será embalada pela cantora Lu Magalhães, seguida por Alexandre Barros e banda.

Baile dos Encalhados

Para os solteiros, a Casa Apoena, localizada no bairro da Cidade Velha, realizará o "Baile dos Encalhados" na noite mais romântica do mês. Com a proposta de "zero romance, mas se quiser pode", a festa contará com música, dança e diversão ao som de Reggaetown, Gabriel Xavier e Banda Maré Cheia, além de um set da DJ Estamyna. A festa começa às 19h, com happy hour a noite inteira. Os ingressos estão à venda no site da Sympla e na portaria da casa noturna.