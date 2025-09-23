Dia do Sorvete: conheça 5 sabores que só existem em Belém e provam o ‘jeitinho paraense de ser’
Os sorvetes misturam combinações com frutas, carnes e especiarias locais
Quem mora no Norte do Brasil sabe: nada melhor que um sorvete para se refrescar nos dias quentes. Em Belém, algumas combinações são tão únicas que chegam a surpreender até os moradores mais acostumados aos sabores da região. Nesta terça-feira (23), data em que se comemora o Dia Nacional do Sorvete, conheça cinco sabores que misturam tradição, inovação e a culinária amazônica:
Açaí com camarão
Inspirado no hábito nortista de consumir açaí, esse sorvete une o sabor do fruto com o camarão, criando uma combinação salgada que reproduz tradições regionais de consumo da iguaria.
Açaí com charque
Outra maneira de consumir o açaí: misturando a polpa da fruta acompanhados de pedaços de charque - carne seca - transformando o doce da fruta em uma experiência agridoce.
Tacacá
Baseado no prato típico do Pará, feito com tucupi, camarão e jambu, o sorvete de tacacá traduz esse caldo quente em uma versão gelada, mantendo os sabores e aromas característicos da receita tradicional.
Pupunha com café
A pupunha, fruto da palmeira amazônica, é cozida em água e sal até ficar macia e levemente adocicada. Misturada ao café, cria um sorvete que transforma uma tradição culinária regional, que pode ser servido a qualquer hora do dia, unindo sabores que já fazem parte do cotidiano paraense.
Manga com jambu
O doce natural da manga é combinado ao jambu, planta amazônica conhecida pelo efeito refrescante e levemente anestésico, proporcionando uma experiência sensorial única e tipicamente paraense.
Jakeline Ramos, empreendedora responsável por essas criações, explica que a ideia surgiu da vontade de inovar em um mercado altamente competitivo. “O empreendedor está sempre atento ao que pode melhorar. Sabemos que a concorrência aqui no Pará é grande, então era preciso trazer algo diferente”, afirmou em entrevista ao Grupo Liberal.
Segundo ela, a inspiração veio de outras regiões do país onde já existem sorvetes salgados, como os de queijo com tomate seco. “Pensamos em valorizar os produtos regionais que o paraense ama. Assim surgiu o sorvete de tacacá, com essa proposta mais salgada, e também o agridoce do açaí com camarão, que tem uma aceitação maravilhosa”, conta.
A receptividade do público surpreendeu. Jakeline relata que quase todos que provam o sorvete de açaí com camarão aprovam a novidade. “Ainda não vi um cliente que experimentou e não gostou. Todos elogiam muito. É uma experiência gastronômica bem satisfatória”, revela.
As criações exóticas também começam a chamar atenção de visitantes de outros estados e países, especialmente com a proximidade da COP 30, evento que deve trazer mais turistas para Belém. “Já recebemos alguns visitantes que vieram exclusivamente para experimentar os sorvetes exóticos. Nossa expectativa é crescer ainda mais com a chegada da conferência”, destaca Jakeline.
