Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Dia do Sorvete: conheça 5 sabores que só existem em Belém e provam o ‘jeitinho paraense de ser’

Os sorvetes misturam combinações com frutas, carnes e especiarias locais

Amanda Martins
fonte

Sorvetes exóticos com iguarias do Pará chamam atenção de turistas e moradores (Arquivo pessoal)

Quem mora no Norte do Brasil sabe: nada melhor que um sorvete para se refrescar nos dias quentes. Em Belém, algumas combinações são tão únicas que chegam a surpreender até os moradores mais acostumados aos sabores da região. Nesta terça-feira (23), data em que se comemora o Dia Nacional do Sorvete, conheça cinco sabores que misturam tradição, inovação e a culinária amazônica:

VEJA MAIS

image Sorvete de açaí com charque? Depois do 'picolé de tacacá', sorveteria surpreende web com novo sabor
O sabor do sorvete é inspirado por um dos principais prato da região Norte, e presença constante na mesa dos paraenses

image VÍDEO: Paraense transforma trend do TikTok em competição de açaí com mortadela
Influenciadora Byanka Souza fez uma corrida que o objetivo era tomar a maior quantidade de açaí com farinha, tapioca, mortadela, charque, calabresa e frango

image VÍDEO: mãe e filha de Santa Catarina provam comidas típicas do Pará e viralizam nas redes
Tacacá, maniçoba, vatapá, açaí com camarão e charque frito estão entre os pratos que conquistaram as sulistas em vídeos que já somam mais de 500 mil visualizações

Açaí com camarão 

image Sorvete de açaí com camarão (Arquivo pessoal)

Inspirado no hábito nortista de consumir açaí, esse sorvete une o sabor do fruto com o camarão, criando uma combinação salgada que reproduz tradições regionais de consumo da iguaria.

Açaí com charque

image Sorvete de açaí com charque (Reprodução/ Redes Sociais)

Outra maneira de consumir o açaí: misturando a polpa da fruta  acompanhados de pedaços de charque - carne seca - transformando o doce da fruta em uma experiência agridoce

Tacacá 

image Sorvete de tacacá (Arquivo pessoal)

Baseado no prato típico do Pará, feito com tucupi, camarão e jambu, o sorvete de tacacá traduz esse caldo quente em uma versão gelada, mantendo os sabores e aromas característicos da receita tradicional.

Pupunha com café 

image Café com pupunha já é um hábito cultural (Foto / Fernando Coelho Sette)

A pupunha, fruto da palmeira amazônica, é cozida em água e sal até ficar macia e levemente adocicada. Misturada ao café, cria um sorvete que transforma uma tradição culinária regional, que pode ser servido a qualquer hora do dia, unindo sabores que já fazem parte do cotidiano paraense.

Manga com jambu

image A fruta manga  (cottonbro / Pexels)

O doce natural da manga é combinado ao jambu, planta amazônica conhecida pelo efeito refrescante e levemente anestésico, proporcionando uma experiência sensorial única e tipicamente paraense.

Jakeline Ramos, empreendedora responsável por essas criações, explica que a ideia surgiu da vontade de inovar em um mercado altamente competitivo. “O empreendedor está sempre atento ao que pode melhorar. Sabemos que a concorrência aqui no Pará é grande, então era preciso trazer algo diferente”, afirmou em entrevista ao Grupo Liberal.

Segundo ela, a inspiração veio de outras regiões do país onde já existem sorvetes salgados, como os de queijo com tomate seco. “Pensamos em valorizar os produtos regionais que o paraense ama. Assim surgiu o sorvete de tacacá, com essa proposta mais salgada, e também o agridoce do açaí com camarão, que tem uma aceitação maravilhosa”, conta.

A receptividade do público surpreendeu. Jakeline relata que quase todos que provam o sorvete de açaí com camarão aprovam a novidade. “Ainda não vi um cliente que experimentou e não gostou. Todos elogiam muito. É uma experiência gastronômica bem satisfatória”, revela.

As criações exóticas também começam a chamar atenção de visitantes de outros estados e países, especialmente com a proximidade da COP 30, evento que deve trazer mais turistas para Belém. “Já recebemos alguns visitantes que vieram exclusivamente para experimentar os sorvetes exóticos. Nossa expectativa é crescer ainda mais com a chegada da conferência”, destaca Jakeline.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dia Nacional do Sorvete

Variedades

cultura

sorvetes regionais

sorvete de tacacá

onde tomar sorvete de açaí com camarão

sorvete de açaí com charque
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LANÇAMENTO MUSICAL

Nova canção de Liz Amazônia celebra o Círio de Nazaré e traz dueto com Lucinnha Bastos

A música, que já está nas plataformas digitais, foi composta após inspiração em sonho e traduz em versos a devoção à padroeira dos paraenses

23.09.25 19h32

ESPETÁCULO

Theatro da Paz recebe ‘Amazônia Jazz Band’ em noite latina com Gretchen, Esdras e Warilou

Espetáculo acontece no dia 1º de outubro, com duas sessões, ingressos a R$ 2

23.09.25 18h42

FÃ MIRIM

Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

Segundo a mãe, Maria Heloísa já demonstra interesse pela música desde pequena

23.09.25 9h00

FAMOSOS

'Se eu não tivesse gravação, ficaria mais 1 semana', diz Bruno Matos sobre visita a Belém

Criador da personagem Blogueirinha compartilhou um álbum no Instagram mostrando sua passagem pela capital paraense

22.09.25 20h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

polêmica

Carol Castro detona coroação de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio

Carol revelou que ficou chocada com tamanho desprendimento

23.09.25 15h13

acabou!

Érika Januza e José Junior, do AfroReggae, terminam noivado

O casal, que estava junto há cerca de dois anos, havia oficializado a união em 2023

08.07.25 20h15

Dorama

Conheça três doramas com o ator Ahn Hyo-seop, estrela de 'Pretendente Surpresa'

O ator sul-coreano já protagonizou diversas séries de sucesso

24.06.25 20h00

Dorama e BTS

Conheça seis doramas com a participação de integrantes do BTS

Grupo musical marcou gerações que aguardam junho de 2025 com muita expectativa

02.06.25 20h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda