BBB 26: Saiba qual cidade irá receber a primeira casa de vidro

O Big Brother Brasil 26 ainda não começou, mas nesta quinta-feira, 11, o apresentador Tadeu Schimdt revelou a primeira de cinco cidades que vão receber a Casa de Vidro - é nela que candidatos vão disputar uma vaga no programa. Será em São Caetano do Sul, no ABC Paulista.

A 26ª edição do reality da Globo estreia no dia 12 de janeiro. Os participantes ainda não foram revelados.

"Definida a primeira cidade: é a letra C do ABC Paulista, referência em qualidade de vida. São Caetano do Sul, cidade importante da Grande SP, está preparada pra receber sua primeira Casa de Vidro? O jogo vai começar e, na região Sudeste, a escolhida é você: São Caetano do Sul", disse Schimdt, em vídeo divulgado nas redes sociais.

A Casa de Vidro em São Paulo vai funcionar em uma ativação imersiva chamada "BBB Experience", em um shopping da cidade de São Caetano.

Com mais de 3.400 m², a instalação apresenta cerca de 15 ambientes em escala real, todos decorados nas dimensões originais. O percurso reúne cenários de várias edições do programa, como o Quarto Realeza do Líder e o Quarto Cordel (BBB 21); além do Quarto Branco do BBB 20, da sala e da academia.