Dia da cachaça: veja como fazer dois drinks com gostinho de jambu

Sextou e no dia da cachaça! Nesta sexta-feira (13), é comemorado o Dia da Cachaça, uma das bebidas preferidas entre os brasileiros. E um sabor do destilado que ganha cada vez mais destaque no mercado nacional tem um toque regional: o jambu, planta tipicamente amazônica conhecida por adormecer a boca por alguns minutos.

Para celebrar a data, o restaurante Engenho ensina a fazer dois drinks com a famosa “Jambucana”, a cachaça de Jambu do local.

Veja como fazer 2 drinks com cachaça de jambu

Tropicana (drink com cachaça de jambu com banana)

Ingredientes

60g de limão siciliano

50 ml de Jambucana de banana

40g de açúcar

8 pedras de gelo

Modo de preparo

Misture os ingredientes em um copo de vidro e finalize com o limão siciliano.

Jambugin (drink com cachaça de jambu e gin)

Ingredientes:

50 ml de gin 40 ml de jambucana

15 ml de limão

40 g de açúcar

Gelo

Alecrim ou hortelã.

Modo de preparo:

Na taça de gin, adicione todos os ingredientes gradativamente; Misture por 10 segundos Finalize com hortelã ou alecrim.

De acordo com Mateus Ribeiro, gerente do Engenho, a cachaça de jambu e os drinks feitos a partir dela são um sucesso de venda no estabelecimento. “O Pará e a Amazônia como um todo estão cada vez mais em foco em diversos aspectos, desde a cultura até a culinária. Nesse sentido, a cachaça de jambu despontou no Brasil. Hoje, além do público paraense que é fã da bebida, recebemos muitos turistas de outros estados que chegam no restaurante para experimentar a Jambucana e os seus derivados”, afirma.