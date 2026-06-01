'Dia D': O que Steven Spielberg já disse sobre extraterrestres

Steven Spielberg retoma o tema dos extraterrestres em Dia D, filme que estreia nos cinemas brasileiros em 11 de junho. O assunto acompanha o diretor há quase cinco décadas e está presente em alguns dos trabalhos mais conhecidos de sua carreira, como Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977), E.T. - O Extraterrestre (1982) e Guerra dos Mundos (2005).

Aos 79 anos, o cineasta revisita o tema que continua despertando seu interesse fora das telas. Spielberg também costuma comentar sua visão sobre a possibilidade de vida extraterrestre, a existência de OVNIs e o impacto que uma eventual confirmação desse fenômeno poderia ter na sociedade. Veja algumas das declarações mais marcantes feitas pelo diretor sobre o assunto:

Há mais verdade do que ficção

Ao comentar Dia D, Spielberg relembrou a experiência de dirigir Contatos Imediatos do Terceiro Grau ainda nos anos 1970. Segundo ele, a motivação na época era contar uma boa história. Hoje, no entanto, sua leitura é diferente.

"Agora, 50 anos depois, fiz Dia D com mais certeza de que há mais verdade do que ficção no filme", declarou o diretor durante uma apresentação na CinemaCon, em Las Vegas.

Não estamos sozinhos

Durante participação no festival South by Southwest (SXSW), no Texas, Spielberg afirmou acreditar que a humanidade não está sozinha. "Eu não sei mais do que qualquer um de vocês, mas tenho uma forte suspeita de que não estamos sozinhos aqui na Terra agora", disse.

Em outra entrevista, concedida ao programa Fantástico, o cineasta foi além e classificou Dia D como uma espécie de conclusão pessoal sobre o tema. "É a minha conclusão final de que não estamos sozinhos", afirmou.

ET de Varginha capturado

O cineasta costuma acompanhar o assunto e conhece, inclusive, o caso que ficou conhecido como ET de Varginha, ocorrido em Minas Gerais em 1996, quando moradores relataram ter visto supostas criaturas não humanas na região. Em entrevista ao Fantástico, Spielberg afirmou ter assistido a um documentário sobre o episódio e disse que, segundo uma das versões da história, representantes do governo dos Estados Unidos teriam vindo ao Brasil para retirar duas criaturas que estariam sob proteção do Exército brasileiro. Uma delas teria sido encontrada sem vida.

Sem medo

Enquanto o assunto costuma preocupar muita gente ao redor do mundo, Spielberg não vê problema nisso. "Não tenho medo nenhum", garantiu durante a participação no SXSW. Para ele, uma revelação desse porte poderia abalar sistemas de crenças estabelecidos, mas não necessariamente representar uma ameaça à humanidade.

Espera por um ÓVNI

Embora fale frequentemente sobre o tema, o diretor nunca teve uma experiência direta envolvendo vida extraterrestre. Em entrevistas ele já comentou que muitos amigos afirmam ter presenciado fenômenos como OVNIs, enquanto ele continua esperando pela própria oportunidade.

Dia D

Novo filme de Steven Spielberg, Dia D marca o retorno do diretor à histórias de alienígenas. Com clássicos do gênero em seu currículo, o cineasta inspirou toda uma geração de artistas e fãs, que se apaixonaram pela visão do desconhecido trazida pelo vencedor do Oscar.

Com estreia marcada para 11 de junho nos cinemas brasileiros, Dia D promete uma invasão extraterrestre cercada de suspense, com os personagens de Emily Blunt e Josh OConnor investigando o contato com uma nova espécie.