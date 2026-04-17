'Dia D': 10 filmes de alienígena para entrar no clima do novo trabalho de Spielberg

Novo filme de Steven Spielberg, 'Dia D' marca o retorno do diretor à histórias de alienígenas. Com clássicos do gênero em seu currículo, o cineasta inspirou toda uma geração de artistas e fãs, que se apaixonaram pela visão do desconhecido trazido pelo vencedor do Oscar.

Com estreia marcada para 11 de junho nos cinemas brasileiros, Dia D promete uma invasão extraterrestre cercada de suspense, com os personagens de Emily Blunt e Josh O'Connor investigando esse contato com uma nova espécie.

A seguir, você confere 10 filmes de diferentes gêneros com alienígenas para se preparar para o novo lançamento - incluindo um clássico de Spielberg que pode estar relacionado a Dia D:

ET: O Extraterrestre (1982)

Direção: Steven Spielberg Onde assistir: disponível aluguel e venda nas plataformas digitais Obra-prima oitentista de Spielberg com roteiro assinado por Melissa Mathison, ET: O Extraterrestre segue Elliott (Henry Thomas), um garoto que faz amizade com um pequeno alienígena que foi abandonado na Terra por seus conterrâneos. Com a ajuda da irmã (Drew Barrymore) e dos amigos, ele tenta manter a existência da criatura em segredo, enfrentando as autoridades em uma jornada para conseguir levar o novo amigo para casa.

A Chegada (2016) Direção: Denis Villeneuve Onde assistir: HBO Max Filme que abriu as portas para Denis Villeneuve na ficção científica de alto orçamento, A Chegada mostra um grupo de alienígenas colossais, porém pacíficos, que chegam à Terra. Tentando se comunicar com os visitantes, as autoridades do planeta escalam a linguista Louise Banks (Amy Adams), que trabalha para traduzir a linguagem dos extraterrestres e descobrir grandes segredos do universo.

Heróis de Ressaca (2013)

Direção: Edgar Wright Onde assistir: disponível para aluguel e venda nas plataformas digitais Terceiro capítulo da Trilogia Cornetto de Edgar Wright, Heróis de Ressaca acompanha um grupo de amigos de meia-idade que, após muitas tentativas frustradas, tenta fazer um longo pub crawl que nunca conseguiram terminar em sua juventude. À medida que eles avançam em sua jornada alcoólica, eles percebem uma mudança em seus bares favoritos, que agora escondem uma conspiração de outro mundo.

Star Wars: Uma Nova Esperança (1977)

Direção: George Lucas Onde assistir: Disney+ Filme que deu o pontapé inicial de uma das maiores franquias do cinema, Star Wars: Uma Nova Esperança mostra Luke Skywalker (Mark Hamill) se aliando ao contrabandista Han Solo (Harrison Ford) e ao Jedi Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) para resgatar a Princesa Leia (Carrie Fisher) das garras do maléfico Império Galáctico. Entre droids, soldados mascarados e alienígenas de diferentes espécies, ele e seu grupo acabam envolvidos na épica batalha entre o regime opressor e os rebeldes que tentam derrubá-lo.

Alien: O 8º Passageiro (1979)

Direção: Ridley Scott Onde assistir: Disney+ e HBO Max Durante uma viagem espacial, uma nave estelar comercial com passageiros humanos recebe uma transmissão misteriosa. Rapidamente, os viajantes descobrem a presença de um alienígena aterrorizante, que começa a caçá-los de forma violenta.

O Predador (1987)

Direção: John McTiernan Onde assistir: Disney+ Estrelado por Arnold Schwarzenegger e Carl Weathers, O Predador mostra um grupo de soldados de elite do exército dos Estados Unidos que, durante uma missão nas florestas da América Central, viram alvo de uma criatura misteriosa que usa tecnologias avançadas. Com armas que parecem nem arranhar esse caçador de outro mundo, eles precisam usar suas técnicas de sobrevivência para contra-atacar.

Independence Day (1997)

Direção: Roland Emmerich Onde assistir: Disney+ e MercadoPlay Filme que transformou Will Smith num astro do cinema, Independence Day mostra o mundo sendo atacado por uma raça alienígena que pretende destruir a humanidade. Entre exércitos do mundo todo e alguns heróis improváveis, a resistência humana tenta encontrar a fraqueza dos ETs hostis, na esperança de expulsá-los da Terra.

Sinais (2002)

Direção: M. Night Shyamalan Onde assistir: Disney+ Inspirado nos círculos em plantações no interior dos EUA que despertaram inúmeras teorias da conspiração, M. Night Shyamalan escreveu e dirigiu Sinais, longa que acompanha uma família rural que percebe acontecimentos estranhos em suas terras. Essas descobertas acarretam na revelação de uma invasão global de extraterrestres aparentemente indestrutíveis.

Paul - O Alien Fugitivo (2011)

Direção: Greg Mottola Onde assistir: Netflix e Prime Video Homenagem dos roteiristas e atores Simon Pegg e Nick Frost aos clássicos de Spielberg - que, inclusive, faz uma ponta no longa -, Paul - O Alien Fugitivo segue dois amigos ingleses que, de férias nos EUA, decidem visitar a Área 51, complexo militar norte-americano famoso por supostamente abrigar corpos de extraterrestres. Lá, eles acabam conhecendo Paul (Seth Rogen), um alienígena que caiu na Terra nos anos 1960, influenciando o avanço tecnológico e a cultura pop ao longo das décadas com a ajuda do governo.

Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977)

Direção: Steven Spielberg Onde assistir: disponível para aluguel e venda nas plataformas digitais Clássico supremo de Spielberg na ficção científica, Contatos Imediatos do Terceiro Grau se tornou um dos filmes mais influentes do gênero de todos os tempos. Após presenciar a aparição de um OVNI, um eletricista começa uma jornada pelas estradas dos EUA na tentativa de descobrir a verdade. Enquanto isso, eventos sobrenaturais são presenciados por todo o país, preparando o terreno para um acontecimento que pode mudar a humanidade para sempre.

Com todo o mistério em torno da trama de Dia D, fãs de Spielberg têm destrinchado os trailers já lançados do filme, encontrando algumas semelhanças com Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Entre essas coincidências está o visual da nave espacial mostrada rapidamente nas prévias, com teorias de que o novo longa é uma "sequência secreta" da produção de 1977.

O Dia D

Escrito, dirigido e produzido por Spielberg, Dia D conta com Emily Blunt (O Diabo Veste Prada 2), Josh OConnor (Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out), Eve Hewson (Jay Kelly), Colman Domingo (Michael) e Wyatt Russell (Thunderbolts) em seu elenco. O filme estreia em 11 de junho.