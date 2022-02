Dia 02/02/22: entenda os significados dessa coincidência rara marcada por um palíndromo

O dia 22/02/2022, marca uma coincidência rara, a data forma um palíndromo, ou seja, que se pode ler de trás para frente, sem alterar o significado. Para os místicos, a data marca um portal astral com forte energia de fortalecimento da espiritualidade e de conciliação das relações com o mundo em busca de mais harmonia e equilíbrio. O dia pede meditação e limpeza de energias negativas, além da abertura de planos mais evoluídos.

Segundo a taróloga Alynne Freitas, “a data pode trazer inspirações em meditações e rituais por meio da simbologia das cartas do tarot, em especial a de número 2: ‘A Sacerdotisa’. O arcano abre um portal de reflexão sobre as relações sociais e a espiritualidade. É um momento de forte intuição e criatividade para encontrar um propósito de alma. As relações com entes queridos poderão ficar mais harmônicas”, explicou.

A taróloga destaca ainda que a última vez que algo semelhante ocorreu foram nas datas 02/02/2020 e 20/02/2002.

“A próxima data ocorrerá somente daqui a 90 anos, no dia 21/12/2112. Isso se repetirá dez anos depois, em 22/12/2122. Depois, somente no próximo milênio, em 30/03/3003”.

Entenda o arcano da carta de número 2

Ao citar a relação da simbologia da data com as áreas da vida humana, Alynne frisa que “na área do trabalho, o arcano destaca as figuras e energias femininas, além da busca de ampliar estudos e criatividade em projetos, tendo o cuidado de selecionar a quem revelar seus planos. Para quem busca emprego, algumas oportunidades podem surgir de forma inesperada, pois a A Sacerdotisa traz um ar de mistério e revelações”, detalhou.

Já no amor, a taróloga explica que a data indica uma necessidade de reflexão e autoconhecimento para avaliar as relações amorosas que se busca desenvolver. “Vale destacar que na saúde, o arcano traz grande intensidade emocional e o encontro de respostas para fortalecer o equilíbrio emocional. Espiritualmente, a energia é de forte intuição. A sugestão para o dia é realizar meditações sobre o que se deseja para melhorar a relação com o mundo e encontrar o propósito da alma. Pergunte-se: como desenvolver minhas relações com o mundo de forma elevada?”, concluiu.