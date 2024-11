'Bridget Jones': Destino dramático de personagem é revelado em trailer; veja

Divulgado na última quarta-feira (13) pela Peacock, o trailer do quarto e último filme da franquia, "Bridget Jones: Louca pelo Garoto" trouxe uma surpresa para os fãs. O novo longa irá contar a trajetória da protagonista enquanto lida com o luto pelo falecimento de Mark Darcy (Colin Firth).

Reneé Zellweger vive com a sua personagem novos caminhos e redescobertas que se desenrolam na trama “Louca pelo Garoto”, com novas pessoas e experiências.

Veja o trailer de 'Bridget Jones: Louca pelo Garoto'

O que tem de novo?

As novidades do filme começam pelo elenco. Novos personagens com características românticas serão interpretados por: Chiwetel Ejiofor, que fará o professor maduro de seus filhos, o Mr. Wallaker, e Leo Woodall, que será Roxter, um jovem espontâneo. Além dos novos nomes, antigos personagens voltarão para este filme.

Daniel Cleaver (Hugh Grant), o pai de Bridget (Jim Broadbent), a mãe de Bridget (Gemma Jones), Dr. Rawlings (Emma Thompson) e Miranda (Sarah Solemani), entre vários outros, voltarão a aparecer no novo e último filme da saga.

"Bridget Jones: Louca pelo Garoto" segue com fidelidade o livro. Já que, no livro, os leitores acompanham Bridget 5 anos após a perda de Mark Darcy. Bridget é encorajada por Cleaver, padrinho de seus dois filhos com Mark, a superar a tristeza. A morte do parceiro da protagonista, também chocou os fãs na época.

Colin Firth era uma grande influência nos sets de filmagem, mas, de acordo com uma reportagem publicada no último fim de semana pela revista “Life & Style”, a atriz Renée não se posicionou sobre a saída de Colin do elenco de “Bridget Jones: Louca pelo Garoto”

O ator que teve importante participação nos três primeiros filmes da franquia: “O Diário de Bridget Jones”, “Bridget Jones: No Limite da Razão” e “O Bebê de Bridget Jones”, segundo a reportagem, teria “sentido” o silêncio da protagonista.

O último filme da saga, “Bridget Jones: Louca pelo Garoto”, será lançado em 2025, ainda sem data definida.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)