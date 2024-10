48 ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo

A 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo é um dos maiores eventos de cinema do Brasil e sempre é aguardada com muito ânimo pelos cinéfilos. Em atividade desde 1977, a mostra foi fundada pelo curador Leon Cakoff e promove a exibição de filmes de diversos países, contribuindo expressivamente para a cinefilia brasileira ao apresentar obras de qualidade que revelam novas criações e tendências estéticas de muitos cineastas premiados em festivais como Berlim, Cannes e Veneza.

A edição deste ano conta com exibições em 19 salas da capital paulista e traz uma curadoria que selecionou 417 filmes de 82 países. A programação inclui diversos filmes inéditos e homenagens a cineastas e produções significativas do cinema. Em 2024, o cineasta homenageado é o alemão Wim Wenders, de Asas do Desejo (1987) e outros filmes notáveis. Um de seus melhores filmes, Paris, Texas (1984), (foto) foi exibido na Mostra de São Paulo no negativo original, obtido por meio de uma restauração digital da película.

Um dos destaques da mostra é o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, com Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro. O filme foi indicado para uma das vagas ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional e foi vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza. A produção é uma adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que narra a emocionante trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, durante a ditadura militar no Brasil.

Outros filmes relevantes programados para a mostra são: Small Things Like These (vencedor do prêmio de Melhor Atuação Coadjuvante para Emily Watson no Festival de Berlim, com Cillian Murphy, vencedor do Oscar de Melhor Ator por Oppenheimer, como protagonista), Anora (vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes), Dahomey (vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim), The Brutalist (vencedor dos prêmios da crítica e de Melhor Direção no Festival de Veneza), Vermiglio (vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Veneza), No Other Land (vencedor dos prêmios de Melhor Documentário e do Público na seção Panorama Documentário do Festival de Berlim), Não Chore, Borboleta (vencedor do prêmio de Melhor Filme da Semana da Crítica do Festival de Veneza) e Maria Callas (cinebiografia da cantora Maria Callas, com Angelina Jolie como protagonista).

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo teve início no dia 17 de outubro e terá exibições até o dia 30 de outubro. Espero que muitos filmes selecionados para esta mostra estejam disponíveis em breve nos cinemas e nas plataformas de streaming.

Mostra Ecofalante de Cinema 2024

O Cine Líbero Luxardo e outras salas de cinema recebem a Mostra Ecofalante de Cinema, evento anual que promove o cinema ambiental desde 2012, com a exibição de filmes de temáticas socioambientais. Além das exibições, serão realizados debates que buscam ampliar o acesso à cultura e à informação. No Cine Líbero Luxardo e Cine Sesc Ver-o-Peso, a mostra acontece entre os dias 24 e 30 de outubro, exibindo um total de 27 filmes, entre longas-metragens, curtas e animações.

“Iracema Uma Transa Amazônica” em 4 k

Foi uma noite memorável estar na sessão de Iracema - Uma Transa Amazônica, de Jorge Bodanzky e Orlando Senna, durante o Festival Internacional do Filme Etnográfico do Pará. O filme foi restaurado em tecnologia 4K e exibido em uma cópia extraordinária, que impressionou todos os presentes. Após a exibição, foi uma satisfação debater e reencontrar o diretor Jorge Bodanzky e a atriz Edna de Cássia. Tivemos ótimas conversas sobre o filme e o cinema, em um momento inesquecível de cinefilia. Parabéns aos organizadores do festival e a toda a equipe de Iracema - Uma Transa Amazônica, um filme essencial na história do cinema brasileiro.

Dicas da semana

“Mostra Ecofalante de Cinema”. De 24 a 30 de outubro. Exibição de filmes com temáticas socioambientais (Cine Líbero Luxardo/Cine SESC Ver-o-Peso).

“O Grande Desfile” de King Vidor. Com John Gilbert, Renné Adorée, Claire McDowell. Filme de maior sucesso de bilheteria da Era Silenciosa. Acompanhamento musical ao vivo de Paulo José Campos de Melo (Cineclube SINDMEPA. Dia 29/10. Sessão às 19h. Entrada gratuita).