“Desculpa não dizer que te amo": Filme de estudantes paraenses estreia no Sesc Ver-o-Peso

A iniciativa de estudantes de cinema e audiovisual da UFPA ganhará as telas de Belém nesta sexta-feira (14) com a estreia do curta-metragem "Desculpa não dizer que te amo". O filme, que será exibido gratuitamente no Sesc Ver-o-Peso, às 19h, conta a história de mulheres negras de uma mesma família, que vivem uma relação conturbada e sufocada pela falta de demonstração de afeto.

Dirigido e roteirizado pela estudante de cinema Beatriz Balby, 25 anos, o filme aborda o cotidiano vivido por muitas mulheres negras da periferia, que para sobreviver, se sacrificam diariamente e têm suas relações impactadas pela vulnerabilidade social. O curta aborda questões como laços familiares, cultura negra e as pressões sociais colocadas sobre as mães-solo.

Beatriz Balby, diretora e roteirista do filme (Foto: Beatriz Silva)

Beatriz Balby relata que tudo partiu de um projeto da universidade, feito em parceria com sua amiga Naya, para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O curta das estudantes acabou recebendo mais robustez com a aprovação de um edital, pela Lei de Incentivo Paulo Gustavo. De acordo com a estudante, o curta recebeu adaptações para ganhar a tela do cinema.

“A gente tinha um roteiro inicial que foi feito na faculdade, mas ele passou por alterações que, são de aspectos técnicos, como a locação, por exemplo. Então fizemos adaptações, para conseguir executar o projeto”, conta a diretora.

A estudante de cinema revela que a ideia para o filme partiu de experiências vivenciadas por ela, e também de observações no cotidiano que sempre a fizeram pensar sobre a luta das mulheres negras.

“Veio um pouco das minhas experiências de vida, mas também veio de observações. Começou comigo, um processo muito pessoal de autoconhecimento, de olhar pra minha vida, pra minha mãe, tia, avó, ver a relação delas, e entender como existia um ciclo, que se repetia ao redor das gerações, especialmente nas mulheres. Foi uma questão de olhar e perceber que existia ali um padrão entre essas mulheres, na questão da dificuldade do afeto, e o filme nasce a partir dessas experiências”, explica Balby.

Quase todo o elenco do filme é interpretado por atores negros paraenses, que foram escolhidos pela diretora para garantir mais identificação ao curta-metragem.

Atores negros paraenses integram o elenco do curta-metragem (Foto: Beatriz Silva)

“A gente abriu uma chamada de elenco para ir atras de atores com experiencia, porque como é um drama, precisávamos de carga dramática alta, então recebemos todos os atores negros, com exceção de um, o resto do elenco é majoritariamente negro, poque e um recorte de uma realidade e não tinha como ser diferente”, comenta a diretora.

De acordo com Beatriz, a ideia da obra é apresentar histórias reais, de pessoas comuns, com as quais o público poderá se identificar na sala do cinema.

“Eu acredito que histórias do cotidiano devem ser mostradas no cinema também, na arte em geral, o curta é um filme sobre o cotidiano, sobre mães, sobre mulheres, é um recorte que a maioria das pessoas já viveu, ou já viu perto de si. Todo mundo já conhece uma mãe que criou seus filhos sozinha, que é forte, que tem garra, e que tem suas dificuldades em demonstrar afeto, mas apesar disso, ela vai fazer de tudo pelos filhos, é isso. Eu gostaria que as pessoas valorizassem mais as histórias dessas pessoas comuns, que devem e merecem ser contadas”, acrescenta a estudante de cinema.

O curta-metragem ‘Desculpa não dizer que te amo’ estreia nesta sexta-feira (14), no Sesc Ver-o-Peso, às 19h. A entrada é franca.

Sinopse:

Rosa e Maria são mãe e filha que possuem uma relação conturbada. Apesar de não demonstrar afeto, Rosa toma decisões corajosas para garantir que a filha, Maria, trilhe um caminho diferente do seu, em todas as áreas da vida. O filme nos leva a explorar a vida de duas gerações de mulheres negras da mesma família, revelando uma trama de amor, conflitos e entendimento mútuo.