Depois de Gil, Juliette vai fazer participação em live de Elba Ramalho

Juliette vai participar da live de Elba Ramalho. A campeã do "BBB 21" contou a novidade neste domingo, durante a live de Solange Almeida. A advogada entrou ao vivo na apresentação e pediu para cantar a música "Olha pro céu", de Gonzaguinha.

"Quando eu fecho os meus olhos, me lembro da minha infância e me lembro dos muitos anos que eu curti o São João da minha amada Campina, ao som de Elba Ramalho, com aquela música 'Olha pro céu meu amor, veja como ele tá lindo'. Para mim é um sonho, uma memória afetiva, e eu quero pedir à minha rainha Elba, a honra de cantar com você na sua live, na nossa Campina Grande, ao som da música que marcou minha vida, que eu carrego num lugar muito bonito no meu coração", disse a ex-bbb.