O Liberal chevron right Cultura chevron right

Depois de briga com Lisa Presley, Nicolas Cage jogou aliança de R$ 340 mil no mar

De acordo com a mãe de Lisa, o ator chegou a contratar mergulhadores, mas não obteve sucesso

Estadão Conteúdo
fonte

Lisa Marie Presley e Nicolas Cage se divorciaram em maio de 2004 (David French / Wikimedia Commons | nicolas genin / Wikimedia Commons)

Quando ainda estava casado com Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, o ator Nicolas Cage teve um ataque de fúria e arremessou no mar uma aliança de US$ 65 mil, o equivalente hoje a cerca de R$ 340 mil.

O episódio foi contado no livro de Priscilla Presley, mãe de Lisa. De acordo com a publicação, o episódio aconteceu quando o então casal navegava em um iate. "Uma tarde, eles saíram para velejar na costa da Ilha Catalina, na Califórnia, no iate Weston, de Nick. Algo desencadeou mais uma de suas brigas épicas e Lisa tirou seu anel de noivado e o atirou em Nick. Furioso, Nick jogou o anel no mar", conta Priscilla no livro.

De acordo com a mãe de Lisa, o ator chegou a contratar mergulhadores, mas não obteve sucesso. "Até onde sei, o anel ainda está lá", revelou no livro.

O casamento de Nicolas Cage e Lisa foi curto. Eles começaram a se relacionar em 2001 e entre namoro, noivado e casamento, a história durou menos de três anos. Eles se divorciaram em maio de 2004.

Lisa morreu em 2023, depois de uma cirurgia bariátrica. A sua morte desencadeou uma série de disputas judiciais. Em agosto, um novo processo no valor de US$ 50 milhões acusa Priscilla Presley de ter tomado a decisão de "desligar os aparelhos" que mantinham a filha viva para assumir o controle total da herança do rei do rock.

O processo foi movido por Brigitte Kruse e Kevin Fialko, dois ex-empresários de Priscilla que alegam que a viúva de Elvis Presley orquestrou um plano para obter o controle total da herança.

Lisa teve o seu livro de memória publicado postumamente. Antes de morrer, ela pediu à fiilha, a atriz Riley Keough, que a ajudasse a finalmente terminar seu livro de memórias que estava há muito tempo sendo desenvolvido.

Um mês depois, Lisa Marie morreu. Coube a Riley finalizar a obra, a parir de gravações que a mãe tinha feito para o livro. Aqui no Brasil, Rumo ao Grande Mistério saiu pela editora Rocco, em 2024.

