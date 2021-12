Deolane relembra Natal de 2020 ao lado de MC Kevin: 'não ia pro fluxo'

A advogada Deolane Bezerra postou, na noite da última sexta-feira (24), uma foto com MC Kevin no Natal de 2020. Segundo a influenciadora, essa era a data que o funkeiro mais gostava. Ele morreu em 16 de maio após cair da janela de um hotel. As informações são do Gossip do Dia.

"Há 1 ano atrás estávamos nos vestido, você todo alegre, essa era a data que você mais gostava e se preparava, falava o ano inteiro do Natal", disse Deolane, contando ainda que Kevin, em 2020, falou sobre passar o Natal "como um homem". "Em casa, com a família, falou todo feliz que não ia pro 'fluxo'...", compartilhou a advogada. Veja o post na íntegra: