Demissão de Marcos Mion deixa apresentador mais perto da Globo, aponta colunista

Marcos Mion teve o contrato rescindido ainda em vigência com a Record TV. A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do Portal R7, na última quarta-feira (27). A saída do ex-comandante do reality show rural ‘A Fazenda’ abre especulações sobre qual seria o próximo destino do apresentador.

A colunista Fábia Oliveira, do portal O Dia, afirmou hoje (28), que o desligamento de Mion abre caminho para a contratação da concorrente direta, a TV Globo, principalmente por ele ser uma pessoa versátil e conversar bem com todo tipo de público, principalmente o mais jovem.

De acordo com a coluna, a família Marinho preza por não sondar ou negociar com nomes que estejam com contratos vigentes em outros canais de TV. Mas, com as saídas de Faustão e de Luciano Huck, Mion pode vir a ser um forte nome cotado para substituir um dos dois horários que ficarão vagos nos fins de semana na grade da emissora.

Ainda na tarde desta quinta-feira, Mion se manifestou pela primeira vez sobre a saída da Record TV. Em um vídeo publicado no Instagram, ele aparece filmando a tela de seu computador, onde agrupa as fotos dos trabalhos na emissora desde 2010.

Em seguida, ele renomeia a pasta colocando o ano em que terminou seu último trabalho por lá, na apresentação de "A Fazenda 12". Para surpreender os internautas e deixar um clima de mistério, o artista abre outra pasta no computador.

Quando começa a digitar o novo nome da pasta — indicando seu novo rumo após a saída da emissora— o vídeo termina de propósito. Com isso, Mion indica já ter novos projetos à vista.