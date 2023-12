Demi Lovato anuncia noivado com músico canadense

A cantora Demi Lovato anunciou que está noiva do músico canadense Jordan Lutes (ou Jutes). A novidade foi compartilhada pelas redes sociais do casal na tarde deste domingo (17).

Na postagem, Demi mostrou empolgação ao destacar que vai se casar com o da sua vida. “Eu estou sem palavras! Noite passada foi a melhor noite da minha vida e eu não consigo imaginar que vou casar com o amor da minha vida”, escreveu ela na legenda.

“Meu amor, estou mais do que animada para me casar com você… cada dia que passei com você foi um sonho que se tornou realidade e mal posso esperar para amar e cuidar de você para sempre. Um brinde ao resto de nossas vidas. Te amo”, completou a cantora.

Jutes também fez uma declaração para a amada nas redes sociais e afirmou que o pedido foi feito por ele na noite de sábado (16).

“Ontem eu pedi minha melhor amiga em casamento e ela disse sim. Eu não consigo imaginar minha vida sem você e graças a Deus agora nunca precisarei. Me sentindo o homem mais sortudo do mundo no momento. Sou tão apaixonado por você”, legendou ele.

Segundo a revista People, o pedido de casamento foi “pessoal e íntimo” e que depois o casal foi ao Craig’s, um de seus restaurantes favoritos de Los Angeles, para comemorar com suas famílias.

O casal assumiu o namoro publicamente em agosto de 2022. Demi Lovato e Jutes se conheciam desde janeiro do mesmo ano, quando escreveram a música “Substance”, presente no álbum “Holy Fvck”, de Demi Lovato.