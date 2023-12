Demi Lovato anuncia noivado: 'A melhor noite da minha vida'

A cantora Demi Lovato compartilhou em seu perfil do Instagram, neste domingo (17), a notícia de seu noivado com o músico canadense Jordan Lutes, conhecido como Jutes.

Em uma postagem onde aparece ao lado do noivo, Demi não escondeu a alegria em dizer que vai se casar com o amor de sua vida. Na legenda, ela escreveu: “Eu estou sem palavras! Noite passada foi a melhor noite da minha vida e eu não consigo imaginar que vou casar com o amor da minha vida”.

E prosseguiu na declaração ao amado: “Meu amor, estou mais do que animada para me casar com você… cada dia que passei com você foi um sonho que se tornou realidade e mal posso esperar para amar e cuidar de você para sempre. Um brinde ao resto de nossas vidas. Te amo”.

VEJA MAIS

Jutes também compartilhou a novidade em seu perfil no Instagram, revelando que o pedido foi feito por ele na noite de sábado (16). Na legenda, ele expressou sua gratidão e a sorte de tê-la como noiva: “Ontem eu pedi minha melhor amiga em casamento e ela disse sim. Eu não consigo imaginar minha vida sem você e graças a Deus agora nunca precisarei. Me sentindo o homem mais sortudo do mundo no momento. Sou tão apaixonado por você.”

A revista People descreveu o pedido de casamento como "pessoal e íntimo". Após a cerimônia formal, o casal celebrou com suas famílias no restaurante Craig's, um de seus favoritos em Los Angeles.

Demi e Jutes tornaram público o relacionamento em agosto de 2022, embora se conhecessem desde janeiro do mesmo ano, quando compuseram juntos a música "Substance", do álbum "Holy Fvck" de Demi Lovato.

Jutes, nome artístico de Jordan Lutes, é um músico canadense com dois álbuns lançados, dedicado à carreira independente e sem contrato com gravadoras. Em 2021, lançou seu primeiro disco, "Careful What You Wish For", seguido por "Ladybug" em maio deste ano, ambos com um estilo predominante de rock emo.

Além de coescrever "Substance" com Demi Lovato, Jutes também recebe créditos de composição em faixas como "Happy Ending" e "City of Angels", ambas do oitavo álbum de estúdio da cantora, "Holy Fvck".

Em uma publicação no Instagram em julho de 2022, Jutes afirmou que "Substance" é uma de suas melhores músicas.