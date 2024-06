Delegação da Grande Rio volta a Belém na noite desta quarta (12)

A delegação da escola de samba Grande Rio embarcou para Belém na noite desta quarta-feira (12), marcando os preparativos para o carnaval de 2025, cujo enredo será inspirado na cultura paraense.

Em maio, Tiago Monteiro, diretor da escola carioca, visitou Belém para lançar as disputas do samba-enredo, que apresentará a cultura do Pará na Sapucaí em 2025.

O enredo escolhido, intitulado “Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas dos carimbós”, foi criado pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em parceria com a pesquisadora convidada Rafa Bqueer. O tema promete um mergulho nas águas amazônicas e uma jornada mística que combina palácios, pajelanças, incensos, igarapés, encantarias e terreiros de Tambor de Mina, tudo embalado pelo ritmo e pelas letras do Carimbó.

A Grande Rio, atual campeã do carnaval carioca, conta com a atriz Paolla Oliveira como sua rainha de bateria.