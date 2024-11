Deive Leonardo apresenta sua nova turnê “Antes e depois” no Mangueirinho

O evangelista Deive Leonardo está de volta com uma apresentação que promete inspirar e transformar vidas. Nesta quarta-feira (27), ele apresenta a sua nova turnê “Antes e depois”, em show que será realizado no Ginásio Mangueirinho, às 18h.

“O povo paraense sempre nos recebe com muito amor, nós somos muito gratos a Jesus por essa porta aberta, por esse Estado tão maravilhoso que nos recebe sempre de braços abertos, com pessoas que sorriem no olhar. É um povo amado e nós também nos sentimos amados aqui”, disse Deive.

Sensação nas redes sociais, nesta nova turnê o evangelista explora os caminhos da transformação espiritual e do crescimento pessoal junto ao seu público. Só no Instagram são quase 17 milhões de seguidores inspirados por suas falas.

“Eu sempre digo que o nosso evento, o ‘Antes e depois’ é uma grande isca, é um mecanismo que Deus tem e utiliza. Deus nos usa para isso, para alcançar as pessoas, para atrair essas pessoas para um lugar de convergência. Onde de verdade esse antes e depois é possível. O ‘Antes e depois’ não é só um evento, é o resultado de um encontro que nós temos com Deus”, explica.

No ano passado, Deive Leonardo esteve com o show "A Resposta", que atraiu um público de mais de 250 mil pessoas por todo o Brasil e também percorreu diversas partes do mundo. Além disso, em 2023, ele ganhou uma série na Netflix e mostrou no streaming mensagens de esperança e renovação espiritual.

“Sem sombra de dúvidas os frutos são o nosso maior presente. Uma vida transformada é um presente maravilhoso e poder hoje ver que não é apenas uma pessoa - e ainda que fosse uma já seria algo sobrenatural e incrível -, mas, Deus nos dá o privilégio de ver todos os dias milhares de pessoas que entregam suas vidas para Jesus, que têm seus casamentos e suas existências transformados. Ser parte, como instrumento de Deus, para essa geração é um presente muito grande”, explica o evangelista.

Mesmo com uma rotina de viagens e apresentações, Deive Leonardo encontra nessa transformação pessoal do público bons motivos para continuar. O cansaço, segundo ele, não é um obstáculo: “Olha, sem sombra de dúvida, como qualquer ser humano, o cansaço é parte das nossas batalhas, mas é preciso lutar contra o desânimo. Nem tudo acontece no tempo que a gente gostaria, na velocidade que a gente espera, e isso é normal. Mas, o que nos mantém focado é não desistir, mesmo às vezes abatidos, e manter um propósito claro e, sobretudo, ter o privilégio de ver tantas pessoas transformadas todos os dias”.

Nascido em um lar cristão, aos 19 anos Deive Leonardo teve um encontro especial com Deus e passou a se dedicar ao propósito de ser um agente de transformação na vida das pessoas. Hoje, 15 anos depois, ele colhe os frutos de “A resposta” e inicia uma nova etapa com a turnê “Antes e depois”.

“Todas as mensagens, sejam do ‘Antes e depois’, ou até o que veio anteriormente com ‘A Resposta’ e ‘O Melhor dia da minha vida’ apontam para o mesmo lugar sempre, que é Jesus. O que muda, obviamente, é que está dentro de uma experiência, que existe uma expectativa distinta. Então, pode ter certeza que é uma experiência impactante e que vai mudar a vida de milhares de pessoas neste nosso encontro em Belém”, finaliza.

Agende-se:

Data: quarta-feira, dia 27 de novembro

Hora: 18h

Local: Ginásio Mangueirinho - Av. Augusto Montenegro, 524 - Belém