Gkay vai em apresentação de Deive Leonardo, que tem ingressos esgotados em São Paulo

Deive Leonardo, estreou neste sábado (16), a turnê “A Resposta”. Realizado no Espaço Unimed, em São Paulo. Na primeira fila, atentos e emocionados, estavam a influencer Gkay e o escritor Thiago Nigro. Ele também foi prestigiado pela família, a mulher Paula e os filhos João, Noah e Serena.

Com um espetáculo totalmente inédito, com super produção e, claro, Jesus como o protagonista da noite. Com ingressos esgotados, os cristãos compartilharam de uma experiência única ao longo das mais de duas horas de espetáculo.

“Assim como eu, acredito que todos os presentes sentiram a presença de Deus em São Paulo. Em muitos momentos não contive as lágrimas e, em breve, viajaremos todo o Brasil levando a ‘Resposta’ pela palavra de Jesus”, afirma o evangelista.

Thiago Nigro esteve em apresentação de Deive Leonardo (Eduardo Martins / AgNews)

As apresentações de Deive Leonardo são um marco na comunidade cristã brasileira. O seu último projeto “O Melhor Dia da Minha Vida” está entre as maiores produções já realizadas do país, onde mais de 200 mil pessoas tiveram as vidas impactadas pela eternidade.

Gkay se emocionou em show de Deive Leonardo (Rafael Strabelli / Agnews)

Os números nas redes sociais concretizam o sucesso de Deive com o público. No Instagram, são mais de 11 milhões de seguidores. Em seu canal no YouTube, o número de inscritos ultrapassa a marca dos 7 milhões, gerando um engajamento de quase meio bilhão de visualizações. Além disso, é escritor dos livros: "O Deus que me faz chorar"; "Ser Diferente #Partiu”; "O amor mais louco da história"; “Coragem para recomeçar”; “Final da Tempestade” e “Devocional alegria do amanhecer”, todos best seller.