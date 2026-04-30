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Deep Purple volta ao Brasil para apresentação única em São Paulo

Estadão Conteúdo

O Deep Purple está prestes a voltar ao Brasil. O histórico grupo britânico retorna ao País para uma apresentação única em São Paulo, marcada para o dia 5 de dezembro de 2026. O anúncio foi feito nesta quarta, 29.

A apresentação será produzida pela Mercury Concerts e traz ao Brasil a mais recente turnê mundial do quinteto, que se apresentou recentemente no festival Best of Blues & Rock, em 2025, e no Rock in Rio no ano anterior.

Agora, o conjunto formado por Ian Gillan (vocal), Roger Glover (baixo), Ian Paice (bateria), Don Airey (teclados) e Simon McBride (guitarra) promete mais um show repleto de sucessos como Smoke on the Water, Highway Star e Perfect Strangers, além de canções do disco mais recente, =1.

Em entrevista concedida no ano passado ao Estadão, os integrantes do Deep Purple falaram sobre as múltiplas formações do grupo e a relação com o Brasil. "Todos os shows têm o próprio caráter", destacou Ian Gillan. "Eu lembro de pensar: 'Qual é o país mais barulhento?'. Em um momento, a plateia mais alta que eu já tinha ouvido era a de Roma. Então, é claro, eu vim ao Brasil e foi completamente insano. Eu fiquei surdo por uma semana."

A próxima apresentação do Deep Purple no Brasil será realizada no Suhai Music Hall, e os ingressos começam a ser vendidos no dia 7 de maio, às 10h, no site da Eventim.

Serão ao todo oito setores, e os valores dos ingressos variam entre R$ 230 e R$ 900. A abertura dos portões será às 19h, com show marcado para as 21h. A classificação indicativa é de 16 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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MÚSICA/SHOW/DEEP PURPLE/SÃO PAULO/CONFIRMAÇÃO
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