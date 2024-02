De fio-dental, Luciana Gimenez eleva a temperatura com look ousado de Carnaval

A apresentadora do SuperPop, Luciana Gimenez, apareceu com um look super ousado no Carnaval. Curtindo a folia em Salvador, na Bahia, a famosa quase mostrou demais ao exibir seu corpão definido para seus seguidores.

Em seu Instagram, Luciana publicou uma série de fotos exibindo seu modelito. De calcinha fio-dental, minissaia e top faixa, a famosa quase mostrou demais e chocou seus seguidores.

"Ou o Carnaval acaba, ou ele acaba comigo! #gimenezexausta", escreveu Luciana na legenda da publicação. Seus seguidores, no entanto, ficaram divididos com a escolha. Alguns adoraram a ousadia: "Mulherão", "Linda", "Gata demais", disseram. Outros reprovaram o look: "Pra que??????", "Vulgaridade pura", criticaram.