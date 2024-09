Dannoelly Cardoso expõe sentimentos profundos na mostra 'Desagua' na TV Liberal

A maior parte da Terra é feita de água, bem como o corpo humano, e quando se tem um sentimento muito forte chega-se às lágrimas. Portanto, a água faz parte do ser desde o ventre materno e serve de mote para a mostra "Desagua" que a artista visual Dannoelly Cardoso realiza na Sala João Carlos Pereira, na sede da TV Liberal, no centro de Belém. Esse espaço tem a curadoria de Sérgio Oliveira, e a exposição reúne 10 obras que confirmam o talento dessa paraense nascida em Bragança, no nordeste do Pará. Nos trabalhos, Dannoelly revela-se e deixa o público se revelar por meio de cores e formatos e da relação direta do ser com a água, em um mergulho sensível em sentimentos profundos, como ela própria diz.

Dannoelly atua nas artes visuais a partir de 2013, inicialmente pintando retratos com grafite, pintando camisas, e depois trabalhando em diversas superfícies, como murais, telas, madeira e outros. "Minha motivação vem da necessidade de dar vida a sentimentos profundos, eternizar momentos, e buscar memórias, usando a arte como um reflexo da alma. É uma busca por traduzir emoções e tornar o mundo mais sensível e compreensível", expressa-se a artista.

"Desagua" é a segunda exposição individual de Dannoelly e permanece até 9 de dezembro. "São duas obras feitas com tinta acrílica sobre tela e 8 obras feitas com giz pastel seco sobre papel, usando as mãos no processo", repassa a artista.

Dannoelly explica que "Desagua" "é mais que um título, é um convite para mergulhar nas profundezas do que carregamos e deixamos fluir". "Cada obra desta exposição é uma corrente de sentimentos que se libertam, como rios que encontram o mar. O que deságua aqui não é apenas a água, mas também as emoções, histórias e memórias que se acumulam ao longo do caminho", acrescenta.

De acordo com a artista visual, essas obras refletem a transformação, a troca continua de energias que está dentro de cada pessoa "e o ciclo contínuo de encher-se e esvaziar-se". "Há momentos de calmaria e de turbulência, como na vida. Nesta exposição, o espectador é convidado a se deixar levar pela correnteza das cores e formas, a se perder e se encontrar nesse fluxo constante de sensações.Aqui, desaguar é purificar, transbordar, renascer. E são memórias da minha infância, com a representação de cada personagem", ressalta Dannoelly.

Projetos

Ainda em 2024, Danoelly Cardoso irá participar de uma exposição no Rio de Janeiro, por meio do coletivo Mulheres Artistas da Amazônia, com o tema "Círio". Ela participará do Amazônia Fashion Week 2024, fazendo um trabalho de pintura junto com um estilista. A artista visual atuará junto com um coletivo de mulheres no Restaurante Mokae, no dia 1º de outubro próximo.

"Farei a pintura do terminal BRT Mangueirão junto com outros artistas e vou participar da exposição "Círio" que será feita junto com o coletivo e convidados, no Ateliê da 25, declara a artista visual.