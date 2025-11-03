Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Daniel Hannemann lança 'O Nosso Mundo Como É', saga de aventura e ação sobre os limites humanos

Livro é o primeiro da série 'Os '100 Mais' e fala de desafios da luta pela sobrevivência em um mundo inóspito no futuro da humanidade

Eduardo Rocha
fonte

Daniel Hannemann: limites humanos em 'O Nosso Mundo Como É' (Foto: Divulgação)

Não é nada fácil uma definição sobre quais são os limites humanos e como as pessoas podem reagir a ameaças absurdas. Pois é justamente do que trata o livro de estreia de Daniel Hannemann, intitulado "O Nosso Mundo Como É" e que abre a série "Os 100 Mais". O lançamento da obra ocorre nesta terça-feira (4), às 19h30 desta terça-feira (4), no Núcleo de Conexões Ná Figueiredo, com música de Camilo Salgado e a presença do poeta Paulo Vieira, autor do prefácio.

Quem introduz os leitores na trama de "O Nosso Mundo Como É" acaba sendo o próprio autor da obra: "O livro se passa no ano 3000, mil anos após monstros vindos do mar destruírem a civilização e praticamente todas as tecnologias. Os sobreviventes vivem isolados em uma ilha, em um estado primitivo, protegidos por um exército de cem homens, chamados 'Guerreiros 100'. A trama inicial foca em Turing, um jovem magro e inteligente, que se arrisca lutando com uma espada em uma arena contra monstros para conseguir dinheiro para salvar sua mãe de uma doença".

"Hoje em dia ele (Turing) seria visto como um nerd, mas na situação em que vive, foi forçado a se tornar um lutador. Suas estratégias brilhantes chamam a atenção de Canino, o líder do exército, que o recruta para uma missão vital: ajudar a humanidade a enfrentar a terrível ameaça que os monstros representam. É assim que ele entra para o exército, que se chama 'Os 100 Mais'. Tanto os monstros quanto os humanos da ilha possuem mistérios que são revelados aos poucos durante a leitura", adianta Daniel Hannemann. 

Esse autor nasceu na Alemanha, mas mora em Belém desde os três anos de idade. Hoje, com 36 anos, trabalha como analista de banco de dados, com mestrado em Ciência da Computação.

image Livro 'O Nosso Mundo Como É' tem lançamento nesta terça (4) (Foto: Divulgação)

Cenários desafiadores

Daniel conta que a motivação para lançar esse primeiro volume de uma série de dez livros vem do fato de que como criador de conteúdo no YouTube, com o canal Piccolo Neto, ele explora o universo de Dragon Ball. "Esse fascínio em histórias de aventura e ação, misturando suspense e personagens cativantes me inspirou a escrever este livro. Gosto de explorar os limites humanos e como reagimos a ameaças absurdas. A história começou a ser escrita em 2013 e amadureceu junto comigo ao longo dos anos até finalmente estar pronta para o público", diz.

A escolha desse autor pelo gênero ficção se deu por propiciar liberdade para construir mundos e testar personagens. "Me permite criar um cenário fantástico com regras próprias, como essa ilha isolada em um futuro distópico. A aventura e a ação são as ferramentas ideais para colocar os personagens em situações de alta pressão, os fazendo evoluir e tomar decisões difíceis. É o gênero perfeito para uma trama com bastante tensão, reviravoltas e foco na sobrevivência e no significado de ser humano", pontua Daniel.

A mensagem central do livro, como diz o próprio Daniel, é que, "mesmo nos cenários mais desesperadores, é na coletividade e na coragem que encontramos nossa verdadeira força, com o melhor de cada pessoa". "Mais do que batalhas, o livro é um convite para o leitor refletir sobre como podemos encontrar um propósito e superar nossos próprios limites, enfrentando os 'monstros' - sejam eles reais ou metafóricos - que encontramos na vida", arremata.

Serviço:
Lançamento do livro 'O Nosso Mundo Como é'
De Daniel Hannemann
Em 4 de novembro de 2025
Às 19h30
No Núcleo de Conexões Ná Figueiredo
Na Av. Gentil Bittencourt, 449 - Nazaré, Belém - PA  

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

daniel hannemann lança o livro 'o nosso mundo como é'
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROMANTISMO

Exalta celebra nova fase com o lançamento de 'Dona do Prazer'

Grupo celebra 43 anos de uma história

03.11.25 13h19

ENGAJAMENTO

Global Citizen: Anitta destaca a importância de artistas promoverem conscientização ambiental

A cantora e empresária defendeu o uso da fama como ferramenta para promover impacto social

01.11.25 21h17

DALHE SAL

VÍDEO: Gaby Amarantos traz espetáculo 'Rock Doido' ao vivo para o Global Citizen em Belém

Show reuniu artistas locais, elementos da periferia e referências às festas de aparelhagem em apresentação transmitida para o mundo

01.11.25 20h59

SUCESSO

Rádio Liberal FM estreia programa 'Mundo Brega Pará' com Rebeca Lindsay e Edilson Moreno

A cada sábado, das 16h às 17h, o programa, que terá a condução de Markinho Pinheiro, irá trazer artistas e sucessos do ritmo paraense

01.11.25 20h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Gabi Guimarães assume relacionamento com Bruna Unzueta; veja fotos

As imagens foram publicadas pela jogadora da Seleção Feminina de Vôlei no Instagram

03.11.25 8h19

FAMÍLIA

Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio após filha relatar sumiço

Atriz reaparece após sete meses

03.11.25 11h57

CULTURA

Morre Lô Borges: confira alguns sucessos do cantor e compositor mineiro

Ele fez história no 'Clube da Esquina' e deixa um legado de composições que cruzam gerações de admiradores

03.11.25 11h07

Bastidores

Lembra dela? Atriz cega revela maus-tratos de colegas em bastidores da novela da Globo

Atriz Danieli Haloten revela que até seu cão-guia, Higgins, foi alvo de constrangimento; entenda

03.11.25 14h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda