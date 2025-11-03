Daniel Hannemann lança 'O Nosso Mundo Como É', saga de aventura e ação sobre os limites humanos

Não é nada fácil uma definição sobre quais são os limites humanos e como as pessoas podem reagir a ameaças absurdas. Pois é justamente do que trata o livro de estreia de Daniel Hannemann, intitulado "O Nosso Mundo Como É" e que abre a série "Os 100 Mais". O lançamento da obra ocorre nesta terça-feira (4), às 19h30 desta terça-feira (4), no Núcleo de Conexões Ná Figueiredo, com música de Camilo Salgado e a presença do poeta Paulo Vieira, autor do prefácio.

Quem introduz os leitores na trama de "O Nosso Mundo Como É" acaba sendo o próprio autor da obra: "O livro se passa no ano 3000, mil anos após monstros vindos do mar destruírem a civilização e praticamente todas as tecnologias. Os sobreviventes vivem isolados em uma ilha, em um estado primitivo, protegidos por um exército de cem homens, chamados 'Guerreiros 100'. A trama inicial foca em Turing, um jovem magro e inteligente, que se arrisca lutando com uma espada em uma arena contra monstros para conseguir dinheiro para salvar sua mãe de uma doença".

"Hoje em dia ele (Turing) seria visto como um nerd, mas na situação em que vive, foi forçado a se tornar um lutador. Suas estratégias brilhantes chamam a atenção de Canino, o líder do exército, que o recruta para uma missão vital: ajudar a humanidade a enfrentar a terrível ameaça que os monstros representam. É assim que ele entra para o exército, que se chama 'Os 100 Mais'. Tanto os monstros quanto os humanos da ilha possuem mistérios que são revelados aos poucos durante a leitura", adianta Daniel Hannemann.

Esse autor nasceu na Alemanha, mas mora em Belém desde os três anos de idade. Hoje, com 36 anos, trabalha como analista de banco de dados, com mestrado em Ciência da Computação.

Livro 'O Nosso Mundo Como É' tem lançamento nesta terça (4) (Foto: Divulgação)

Cenários desafiadores

Daniel conta que a motivação para lançar esse primeiro volume de uma série de dez livros vem do fato de que como criador de conteúdo no YouTube, com o canal Piccolo Neto, ele explora o universo de Dragon Ball. "Esse fascínio em histórias de aventura e ação, misturando suspense e personagens cativantes me inspirou a escrever este livro. Gosto de explorar os limites humanos e como reagimos a ameaças absurdas. A história começou a ser escrita em 2013 e amadureceu junto comigo ao longo dos anos até finalmente estar pronta para o público", diz.

A escolha desse autor pelo gênero ficção se deu por propiciar liberdade para construir mundos e testar personagens. "Me permite criar um cenário fantástico com regras próprias, como essa ilha isolada em um futuro distópico. A aventura e a ação são as ferramentas ideais para colocar os personagens em situações de alta pressão, os fazendo evoluir e tomar decisões difíceis. É o gênero perfeito para uma trama com bastante tensão, reviravoltas e foco na sobrevivência e no significado de ser humano", pontua Daniel.

A mensagem central do livro, como diz o próprio Daniel, é que, "mesmo nos cenários mais desesperadores, é na coletividade e na coragem que encontramos nossa verdadeira força, com o melhor de cada pessoa". "Mais do que batalhas, o livro é um convite para o leitor refletir sobre como podemos encontrar um propósito e superar nossos próprios limites, enfrentando os 'monstros' - sejam eles reais ou metafóricos - que encontramos na vida", arremata.

Serviço:

Lançamento do livro 'O Nosso Mundo Como é'

De Daniel Hannemann

Em 4 de novembro de 2025

Às 19h30

No Núcleo de Conexões Ná Figueiredo

Na Av. Gentil Bittencourt, 449 - Nazaré, Belém - PA