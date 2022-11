Dança Pará realiza 31ª edição com programação extensa e participações de outros estados

Reunindo quase 100 companhias de danças, o Dança Pará Festival chega a sua 31ª edição com apresentações entre os dias 16 e 19 deste mês, no Teatro do Sesi. Além de artistas paraenses, o evento reúne nomes de outros estados. A produção é feita por Darley Quintas e a direção artística de Maurício Quintairos, conta com uma equipe de 40 profissionais.

Neste período, o diretor diz que Belém se transforma na "Capital brasileira da dança", pois quase 100 companhias estão presentes na programação do evento. Sobre as atrações, ele afirma que são vários destaques. "Há 31 anos existe o Dança Pará. As atrações são inúmeras. Este ano nós teremos uma enorme manifestação cultural dentro do evento. Com várias participações de várias companhias de indústria", reforçou Maurício Quintairos.

A programação reúne "Mostra Competitiva" e "Mostra de Dança", assim como também terá a "Gala de Abertura", com apresentações que vão do clássico ao popular. Um dos destaques da programação é a “Dança Inclusiva” com o show “DESAFIOS”, com alguns artistas que foram campeões da Dança Esportiva em Cadeira de Rodas. Nos dias 17 e 18 acontecerão os Workshops de "Ballet Clássico adulto e infantil", "Dança Contemporânea", "Dança de Salão", "Samba de Gafieira", "Fit Dance", "Danças Urbanas", "Break Dance", entre outros. No último dia, além de "Mostra Competitiva" e "Mostra de Dança", será entregue o Prêmio Dança Pará 2022 que destaca profissionais, com o intuito de estimular novos talentos.

Maurício reforça o convite aos paraenses para que possam prestigiar o evento que tem mais de três décadas de tradição. "É um festival aberto para o mundo inteiro e a gente recebe companhias, grupos, professores de fora que vêm participar do evento. Isso é muito legal, porque isso faz com que o nosso trabalho seja divulgado intensamente em todo o país e fora do país, de reconhecimento internacional. Muita coisa vai acontecer, o público vai ter uma gama de espetáculos maravilhosos", finalizou.

Serviço

Evento: Dança Pará

Data: 16 a 19

Local: Teatro do Sesi.

Ingressos: bilheteria do teatro