'Dança dos Famosos': veja quem são os eliminados e os classificados na repescagem

Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz foram os eliminados da Dança dos Famosos neste domingo, 19, na primeira etapa da repescagem. O programa também contou com quatro participantes classificados à próxima fase, que continua no domingo que vem: Richarlyson, Alvaro, Wanessa Camargo e Nicole Bahls.

Em sua despedida, Rodrigo Faro revelou que deve voltar ao programa para uma "surpresa" mais à frente, e destacou o quadro Dança Gatinho, que estrelou na Record ao longo dos anos: "Agradeço a oportunidade de fazer o que mais amo na televisão, que é dançar. A dança mudou minha vida. Minha carreira de comunicador era outra antes de eu decidir dançar."

E concluiu: "Do meu jeito, com quadril duro... Mas a história do Rodrigo Faro é antes da dança ou depois da dança. Por isso, se você telespectador está vendo: não importa se você sabe ou não sabe dançar. A dança conecta as pessoas. Foi dançando que eu me conectei com o Brasil e escrevi uma nova história como comunicador."

O apresentador Luciano Huck ainda tocou a vinheta "Dança, gatinho, dança", em alusão ao programa de Rodrigo na Record.

Já Tereza Seiblitz relembrou sua personagem na novela Explode Coração, a cigana Dara: "Fiquei muito feliz de dançar para o Brasil de novo, porque a Dara foi um personagem muito importante, em que eu dançava, e as pessoas sentiam falta dela."

Além de Faro e Tereza, Catia Fonseca e Fernanda Paes Leme já haviam sido eliminadas da Dança dos Famosos 2025.

Gracyanne Barbosa e Luan Pereira também tiveram que desistir do programa por motivos de saúde.