'Dança dos Famosos' define campeão neste domingo entre Silvero, Manu e Wanessa

Na primeira parte do programa, o apresentador Luciano Huck destacou que os gêneros da final serão samba e valsa

Estadão Conteúdo
fonte

A paraense Thais Sousa e Silvero Pereira conquistaram nota 10 de Carlinhos de Jesus, um dos jurados mais rígidos da "Dança dos Famosos" (Reprodução / Redes sociais)

A final da Dança dos Famosos vai ao ar neste domingo, 7, no Domingão Com Huck. Manu Bahtidão, Silvero Pereira e Wanessa Camargo disputam para saber quem será o campeão do quadro em 2025. Além dos finalistas, os outros participantes do quadro também estão presentes no palco do programa de hoje, exibido ao vivo.

Na primeira parte do programa, o apresentador Luciano Huck destacou que os gêneros da final serão samba e valsa. O humorista Rafael Portugal realizou um sorteio para a ordem das apresentações, definida da seguinte maneira:

- Manu Bahtidão - Silvero Pereira - Wanessa Camargo

Por conta da exibição da última rodada do Campeonato Brasileiro (Santos e Cruzeiro será transmitido para São Paulo), o Domingão encerrou sua primeira parte por volta das 15h30. A etapa final, com as apresentações e avaliação dos jurados, tem início previsto para 18h10, ao vivo.

Ingrid Silva e Tati Machado, campeã no último ano, são as convidadas que integram o júri da final, além dos tradicionais Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo, Zebrinha e Milton Cunha.

Classificação anterior

Apesar de não ser considerada para a final, a fase anterior, que definiu os lugares na decisão, foi cumulativa. Silvero, considerado como favorito, ficou à frente, enquanto Wanessa e Manu tiveram apenas 0.1 ponto de diferença.

- 266,2 - Silvero Pereira e Thaís Sousa - 265,5 - Wanessa Camargo e Diego Basílio - 265,4 - Manu Bahtidão e Heron Leal

Relembre os outros 13 participantes da atração que foram eliminados antes da final:

- David Junior (eliminado em 30/11) - Alvaro (23/11) - Richarlyson (16/11) - Nicole Bahls (09/11) - Allan Souza Lima (09/11) - Duda Santos (02/11) - Lucas Leto (26/10) - Rodrigo Faro (19/10) - Tereza Seiblitz (19/10) - Luan Pereira (lesão) (19/10) - Gracyanne Barbosa (lesão) (05/10) - Catia Fonseca (30/08) - Fernanda Paes Leme (30/08)

Palavras-chave

TV

Dança dos Famosos

final
Cultura
.
