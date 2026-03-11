Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Dado Dolabella critica ala feminista do MDB em vídeo após ter filiação cancelada

O artista afirma que estava oficializando sua desfiliação do partido e diz que tomou a decisão após refletir sobre posicionamentos defendidos dentro da sigla

Estadão Conteúdo
fonte

Dado Dolabella declarou falência em 2010. Reprodução/ Blasting News ()

O ator Dado Dolabella publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que estava oficializando sua desfiliação do MDB, do Rio de Janeiro. A gravação foi divulgada após o partido cancelar sua filiação.

Em seu comunicado, o artista declarou que a decisão foi tomada depois de refletir sobre posições defendidas dentro da sigla.

Ele citou, especialmente, o âmbito da bancada feminista do MDB, que "não se alinha com os princípios que orientam a minha atuação pública", conforme suas palavras.

Cancelamento da Filiação pelo MDB

O MDB havia comunicado o cancelamento da filiação de Dado Dolabella em uma nota oficial. O documento foi assinado pelo presidente nacional do partido, Baleia Rossi, e pelo presidente estadual no Rio de Janeiro, Washington Reis.

A decisão do MDB foi considerada uma vitória por integrantes da sigla que se manifestaram contra a filiação do ator, com destaque para as mulheres do partido.

A nota oficial reforçou que a medida está alinhada ao histórico do MDB de dar voz e ampliar a participação feminina. A legenda destacou ser a única a prever em estatuto a presença de mulheres em todos os diretórios.

O MDB também afirmou ter sido o partido que mais elegeu mulheres no País na última eleição. A sigla mantém, desde 1973, uma seção feminina que integra a Executiva Nacional.

Histórico de Acusações Contra Dado Dolabella

O nome de Dado Dolabella já foi associado a episódios de acusações de agressão. Em 2008, a atriz Luana Piovani, com quem ele manteve um relacionamento, registrou uma queixa contra o ator.

A queixa resultou em um processo penal, que foi arquivado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em julho de 2013, após investigação.

Mais recentemente, em outubro do ano passado, a modelo e empresária Marcela Tomaszewski, ex-namorada de Dolabella, o acusou de agressão física e psicológica. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Dado Dolabella também já respondeu a outras acusações como desacato e pensão alimentícia. Em entrevista, o ator afirmou ter pedido desculpas a Luana Piovani pelo episódio ocorrido durante o relacionamento.

